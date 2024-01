Ble fem år «yngre» på ett år

MOTIVASJONEN HENNES: Biokjemiker og forsker Hanne S. Finstad har jobbet for å redusere sin biologiske alder for å kunne oppleve mer av livet. Foto: Bjarte Ragnhildstveit, God morgen Norge

Da biokjemiker Hanne S. Finstad (60) skulle bli bestemor, ønsket hun å ta grep for å få mest mulig tid med barn og barnebarn.

Forfatteren og forskeren tok fatt på foryngelsesprosjektet, og det første hun gjorde var å teste sin daværende biologiske alder.

– Jeg tok en epigenetisk test som måler hvor gammel jeg er biologisk. Jeg var ifølge testen 53 år, selv om jeg egentlig var 59 år, så det betyr jo at jeg allerede hadde levd ganske sunt.

Selv om Finstad allerede hadde en sunn kropp, tenkte hun at det kunne endres – og at den biologiske alderen kunne senkes enda mer. Etter ulike tiltak tok hun samme testen etter ett år, og resultatet var forbløffende.

– Da jeg tok testen igjen etter ett år, viste den at min biologiske alder var 49 år.

Tre tiltak for å bli yngre

Hanne S. Finstad mener det var tre tiltak som reduserte hennes biologiske alder.

– For det første handler det om livsstil, så er det kosttilskudd og det tredje er reseptbelagte medisiner.



Finstads livsstilsendringer dreide seg blant annet om å sove godt og trappe ned på alkoholinntak.

– Jeg har også forsøkt å spise mindre sukker, men det har gått sånn passe.

Dessuten sluttet Finstad å spise frokost på hverdager.

– Da får jeg et vindu hver dag hvor jeg ikke spiser på 15 timer, slik at jeg blir litt sulten. Å være litt sulten innimellom gir et lite stress i kroppen som er foryngende. Det trigger såkalte anti-aldringsmekanismer i kroppen. Den lille sultfølelsen fører til at kroppen tenker «oi, her må jeg aktivere og beskytte».

– Og de beskyttelsesmekanismene viser seg å være sunne, så lenge man ikke går for langt. Men folk flest tåler et vindu på 12-15 timer, forklarer Finstad.

Fastlege Kaveh Rashidi sier seg enig i at det ikke er farlig å gå uten mat i 12-15 timer, såfremt man er frisk og ikke venter barn.

– Om det er sunnere enn å ikke gjøre det er et individuelt spørsmål. For noen er det riktig, for andre ikke. Her er det bare å prøve seg frem hvis man ønsker det, sier Rashidi.

AKTIVITET: Fastlege Kaveh Rashidi sier at aktivitet er en viktig faktor for å få ned den biologiske alderen. – Det viktigste man gjør er å spise sund, være i aktivitet og ta vare på relasjonene. Foto: Erik Edland / TV 2

– Sult er ikke farlig. Man er nesten nødt til å kjenne på sult en gang iblant for ikke å overspise, påpeker fastlegen.

Finstad mener at både meditasjon og yoga er bra, men trekker spesielt fram styrke- og utholdenhetstrening.

– Styrketrening og det å holde kondisen på et visst nivå er viktig. Hvis ikke, forfaller man veldig. Å bevare muskelmasse og kondis er veldig verdifullt når man blir eldre. Men man må begynne rolig – bare det å gå tur er bra.

Ifølge Rashidi er aktivitet en viktig faktor for å få ned den biologiske alderen.

– Det viktigste man bør gjøre er å spise sunt, være i aktivitet og ta vare på relasjonene i livet.



Underskudd av D-vitamin

Hanne S. Finstad mener at alle i Norge bør sjekke hvor mye D-vitamin man har.

– Veldig mange har for lite D-vitamin. Det er ikke bare et vitamin man trenger, det er også et hormon. Og det viser seg at det er foryngende å ha et godt nivå av D-vitamin. Det er en veldig enkel ting og koster lite.

Kaveh Rashidi mener vi bør være ekstra oppmerksomme i vinterhalvåret.

– Mange nordmenn har for lite D-vitaminer, spesielt nå når vi ikke ser så mye til solen.

Legen forteller at det ikke nødvendigvis betyr at man trenger å sjekke nivåene ved hjelp av blodprøver, men at de fleste av oss uansett har godt av å spise mer fet fisk.

– Og da får man både D-vitaminer og mye annet sunt med på kjøpet. Det hører heldigvis til sjeldenhetene at man får i seg for mye D-vitaminer, så lenge man ikke tar for mange kosttilskudd, sier Rashidi.



Hanne S. Finstad har forsket på omega-3-fettsyrer og anbefaler alle å sikre seg et godt inntak av det, enten ved å spise mye fet fisk eller ta tilskudd. Omega-3-fettsyrer er viktig for immunforsvaret.

I tillegg har biokjemikeren tatt to tilskudd av mer eksperimentell art: Det ene er et stoff man finner i druer som heter resveratrol, og det andre er en type B3-vitamin.

– Begge deler finner man i mat, men jeg har tatt ganske mye høyere doser. Det er fordi en del forskere innen anti-aldring mener det påvirker mekanismene i kroppen som kan gjøre oss yngre, forklarer Finstad.

Inntak av medisiner

Det siste tiltaket forskeren gjorde i foryngelsesprosessen var å ta reseptbelagte medisiner.

– Jeg hadde en tendens til å få diabetes. Jeg har mye av det i familien, så jeg fikk metformin, som er med på å regulere blodsukkeret. Det er noe man eventuelt må diskutere med legen sin. Det er ganske mange som har litt for høyt blodsukker uten at man er klar over det.

I dag er Finstad 60 år i passet, og mener hun er 49 biologiske år. Fremtidsønskene er krystallklare for forfatteren og biokjemikeren:

– Jeg ble bestemor i 2023, og da var det en sterk motivasjon å være der så lenge som mulig for barn og barnebarn. Jeg er også glad i jobben min på Forskerfabrikken og har mye igjen å gjøre der. Jeg synes rett og slett det er spennende å leve. Målet mitt er å leve friskt lenge, sier Finstad.

– Jeg synes det er spennende å tenke litt annerledes. Målet er å være der for familie og venner, og kunne bidra mer i samfunnet. Jeg synes det er herlig med kloke, gamle mennesker, så det er kanskje et mål å bli det.