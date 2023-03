Bjarte Tjøstheim fryktet å havne på psykiatrisk: – Plutselig var det min tur

Komiker, skuespiller og radioprogramleder Bjarte Tjøstheim er kjent for å få folk til å le, men på privaten er det angsten og anfallene som har preget hverdagen hans:

Angst for åpne plasser, for å stå på scenen, for folk, for å fly, for å kjede folk, for å lukeparkere – listen er lang. En gang ble han lagt inn på psykiatrisk avdeling.

Den sterke angsten og engstelsen har han kjent på helt siden barndommen. Han har valgt å være åpen om det. Det har vært viktig og riktig for ham.

– Det er best for meg at familie, venner og kjente vet at jeg strever litt innimellom. For da slipper jeg å måtte forklare, eller bortforklare og unnskylde meg, sier Tjøstheim til God morgen Norge og fortsetter:

BESVIMTE PÅ SCENEN: Bjarte Tjøstheim forteller at han en gang besvimte på scenen. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

– Før var det sånn at, rett før jeg skulle på fest så ringer du og sier: «Jeg tror jeg har fått en matforgiftning eller jeg er litt dårlig i dag, så jeg kan ikke komme».

Han har lært seg å leve med det og funnet sine metoder for å takle angsten. Nå har han satt ord på livet med angst i boken «Bjartes lille redde».

– Dette kommer til å gå galt

Han forteller at han en gang hadde et show sammen med Sagen-brødrene, Steinar og Tore, og Harald Eia og Bård Tufte Johansen.

Da gikk det galt for Tjøstheim på scenen.

– Det var før jeg hadde stått fram med angsten min, forteller han.

Tjøstheim forteller videre at han trodde han hadde full kontroll på angsten og at han ville framstå like «tøff» som de andre.

– Tore og Steinar kjente meg så godt, så de kjente igjen når jeg begynte å bli litt blek om nebbet, så skjønte de at: «Nå strever Bjarte».

Men han strenet likevel ut på scenen.

– Vi skulle imitere «Elg» i «Dance With a Stranger» og jeg kjente med en gang jeg kom ut på scenen at: «Dette kommer til å gå galt», sier han og fortsetter:

– Jeg begynte å svimle og jeg følte at publikum svevet rundt meg på alle kanter, og jeg var som midt i en karusell. Og jeg stormet rett bort til Steinar og ba om å få være førstemann.

– Jeg kastet meg ut i det og sang: «Everyone needs a friend sometimes», og bang – så går jeg rett i gulvet.

– Du besvimer?

– Jeg besvimer på scenen. Det var fullt hus i salen og selvfølgelig ydmykende og superpinlig. Harald Eia trodde jeg hadde fått hjerteinfarkt, men jeg sa: «Bare slapp av, det er bare angst».

– Noen ganger livredd for å gå ut døra

Han er åpen om alt han har angst for og alt han er redd for. Og han beskriver hva som skjer med ham i disse situasjonene.

– Du kjenner du kaldsvetter, du kjenner det prikker i armene dine, og du blir kanskje litt løs i magen. Og det er som om det koker over i hodet og du mister fokus. Sånne symptomer kan variere for folk, men det er sånn det kjennes for meg.

– Og noen ganger er man så livredd at man ikke tør å gå ut av døra.

Tjøstheim forteller at han har fått mye og god hjelp opp gjennom årene.

– Jeg er heldig, for jeg har fått massevis av hjelp – både av mine nærmeste, men også av psykologer og en kjempeflink psykiater, som har lært meg mange gode tips.

– Redd for å dumme seg ut

Mye av det han skriver om handler ikke bare om angst.

– Massevis av det jeg skriver om er ren sånn nevrotisisme, det med å være selvbevisst og å være redd for å dumme seg ut, forklarer Tjøstheim.

Han innrømmer blant annet at han er redd for å sparke ball.

– Da syns jeg noen ganger det er pinlig å gå forbi en fotballøkke, der det står fire-fem 10-12-åringer, som kanskje er litt tøffe i kjeften – da føler jeg meg plutselig som et lite barn. Og plutselig sleivsparker de ballen, så kommer den rullende mot meg og da får jeg helt panikk, sier han og beskriver en slik situasjon som ubehagelig:

– Jeg blir veldig selvbevisst, jeg er redd for å drite meg ut og tenker: «Hvordan skal jeg passe den ballen tilbake?». Da blir jeg helt perpleks, og mitt råd er egentlig da bare å plukke opp ballen og stikke av med den, sier han med glimt i øyet.

Det samme gjelder lukeparkering. Går det ikke på noen forsøk, ringer han kona.

– Igjen blir jeg altfor selvbevisst, jeg blir redd for å mislykkes og hvis jeg ikke klarer det på de tre første forsøkene – så må jeg ringe inn til min kone, Kristin, og spørre om hun kan lukeparkere for meg. Jeg påstår jo da at det er noe galt med bilen, men hun parkerer da bilen på første forsøk.

Psykiatrisk avdeling

Han forteller på en humoristisk måte, men det er også alvor.

Tjøstheim forteller også at han var redd for å havne på psykiatrisk avdeling. Det gjorde han.

– Det har vært min store skrekk å bli innlagt på psykiatrisk avdeling. Om jeg ikke var redd for å havne på sykehus, så var jeg i alle fall redd for å bli så syk at jeg måtte ende opp der en dag, sier han og fortsetter:

– Men plutselig da, så var det min tur.

Trenger du noen å snakke med? Mental helse er en gratis, døgnåpen telefontjeneste: 116 123 Kirkens SOS har telefonnummer: 22 40 00 40 og chat på nettsidene.

– Jeg husker de sa da jeg kom inn der: «Vi må bare advare deg, men lokalene er veldig slitne, nedslitte og triste». Jeg tror de var redd for at jeg skulle bli enda mer deppa når jeg kom inn dit, men det gjorde jeg ikke.

Han beskriver folkene som jobbet der som helt fantastiske.

– Så jeg følte på en måte, om jeg ikke var i himmelen –for det var jeg jo absolutt ikke, men jeg var omgitt av engler, sier han og legger til at det er prestesønnen som snakker.

– Det var så mange utrolig snille og gode folk som tok vare på meg, så selv om jeg gjerne skulle vært de dagene foruten – så ville jeg ikke vært den opplevelsen foruten. Det må jeg si.

Humor og alvor

Han har altså snakket med mange fagfolk, som har gitt ham gode verktøy – blant annet et verktøy han selv har kalt «Bjartes hellige treenighet».

– Det er noe min psykiater har sagt til meg noen ganger når hun syns jeg tøyser litt for mye i livet. Og min hellige treenighet er da at: Kutt ut alkohol, for en periode, bevege deg litt og få nok søvn.

HUMOR OG ALVOR: Bjarte Tjøstheim forteller både med humor og alvor da han gjestet God morgen Norge. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

Han legger til at selv om dette er selvfølgeligheter, så kan det være greit å bli minnet på det.

– Og noen ganger når jeg er litt mørk til sinns, trist og redd, da har jeg funnet ut av at søvn er én ting, sier Tjøstheim og forteller viktigheten av å ikke bli liggende utover formiddagen når ting er tøft:

– I det jeg reiser meg opp, og ikke blir liggende i senga, så føler jeg på en måte at frykten og redselen den renner ut og tynner seg ut i kroppen.

Ypper seg mot angsten

Han forteller også at han ypper seg mot angsten. For eksempel før han skal på scenen en kveld.

– Da kan jeg kjenne at jeg er overmannet av angst, da kan jeg si sånn: «Kom og ta meg angst, kom og ta meg, gi meg alt du har. Har du ikke mer enn dette her?»

Da har han funnet ut at det ikke nødvendigvis kommer en ny topp.

– Angsten prøver så godt den kan å overmanne meg, men til slutt så har den ikke mer å gi. Og så kjenner jeg at den slipper litt taket, og forhåpentligvis så slipper den taket lenge nok til at jeg kommer meg på scenen og får gjort mine ting.

Boka han nå har skrevet, sammen med sin venn Christopher Pale, er en hevn over angsten, forteller han.

– Nå går det bra med meg og jeg har kontroll, jeg har en god psykiater og noen medisiner og passer på meg selv. Så går det stort sett bra. Men jeg føler jeg har blitt plaget såpass mye, så hvis jeg kan kapatalisere på å selge en bok om angst – så er dette min hevn.