Beskjeden hundeeiere ikke vil høre: – Det må man vite

En undersøkelse gjort ved Københavns Universitet viser at den moderne familiehunden ofte sliter med dårlig psykisk helse.

I studien, som først ble omtalt av forskning.no, har de sammenlignet velferden til familiehunden med frittlevende hunder i Mexico, og det viser seg at familiens kjæledegge kommer dårligere ut når det gjelder den psykiske helsen.

Ensomme hunder

Ifølge hundeinstruktør Ida Nedberg Østgård handler dårlig psykisk helse mye om ensomhet og separasjonsangst.

BLID HUNDEEIER OG HUND: Bra kommunikasjon mellom hundeeier og hund er vesentlig, mener hundeinstruktør Ida Nedberg Østgård. Foto: Camilla Blok, God morgen Norge

– Vi er jo på jobb i rundt åtte timer, mange er på reiser innimellom, og vi kjører og henter barn i barnehagen eller på aktiviteter. Og hunder er sosiale dyr, de vil være med over alt. Hunder blir veldig ensomme hvis de ikke får nok sosial kontakt. Den kan bli mer deprimert hvis den må være veldig lenge alene hjemme, sier Østgård.

Københavns Universitet skriver at separasjonsrelaterte problemer er å finne hos mellom fem til 30 prosent av alle familiehunder, men at tallet trolig er for lavt: Tallet er nemlig basert på eiernes egenrapportering, og mange eiere vet ikke hvordan separasjonsangst kommer til uttrykk.

Det er heller ikke alltid lett å oppdage om hunden din er deprimert, mener hundeinstruktøren, men noen ganger er tegnene tydelige.

– Hunden kan pipe eller bjeffe, den kan tisse inne, spise lite eller bare gi opp og legge seg ned.

Få nabohjelp

Løsningen for å få en lykkeligere familiehund er rett og slett å være mer sammen med den.

– Inkluder hunden så mye som mulig og gi den selskap, sier Østgård.

– Om du må kjøre på trening, la hunden være med i bilen! Kanskje man kan ta hjemmekontor eller dra hjem innimellom i lunsjen. Kanskje man kan få hjelp av naboer, at de kan passe hunden litt mens man er på jobb.

Teamleder i Hundezonen, Lars Eie, mener også at det aller viktigste for å unngå deprimerte kjæledyr er å prioritere hunden.

TREN MED HUNDEN: Lars Eie trener mye med hunden Xena. Foto: Hundezonen.no

– Det krever mye å ha hund, og det må man vite. Man må aktivisere og trene mye, sier Eie.



– Med lydighetstrening stimulerer du hundens hjerneaktivitet og får en hund som samarbeider med deg. Hvis hunden ikke blir stimulert nok, kan den utvikle separasjonsangst.



Eie mener det er viktig å tilvenne hunden med å være i bur, og kombinere det med fysisk trening og mental stimulering.

– Bur er hjemmet til hunden. Den må aldri kastes inn der i forbannelse eller sinne. Når hunden vår vil ha fred, så går den inn der. Og det må være stort nok slik at det blir komfortabelt.

Små steg av gangen

Mange tenker at å få en hund til kan være løsningen, men ifølge Ida Nedberg Østgård kan du da ende opp med to hunder med separasjonsangst.

– Om du allerede har en hund med separasjonsangst, vil den nye hunden lære atferdsmønsteret fra den andre.

Hun mener imidlertid at det er god hjelp å få dersom hunden din sliter.

– Det er viktig å trene hunden. Ta små steg av gangen og få hjelp av en hundetrener. Prøv å få hunden til å skjønne at du kommer tilbake.

Om man ser at hunden ikke har det bra, mener Ida at man bør først ta turen til veterinær for å sjekke smerter eller sykdom.

– Hvis det ikke er sykdom, prøv å stimulere mer med å gå andre turer, se om du kan gjøre andre øvelser, forsøk å finne en lekevenn til hunden din så den har noen å sosialisere seg med.

LEK MED HUNDEN: Hundeekspertene er enige om at det viktigste for å få en lykkelig hund er å være sammen og aktivisere den mest mulig, både fysisk og mentalt. Foto: Kyrre Lien / NTB

For høye krav

Hunders psykiske helse påvirkes av flere faktorer enn ensomhet. Ifølge Østgård stiller hundeeiere ofte altfor høye krav til familiehunden.



– Veldig mange har for høye forventninger til at hunden ikke skal bjeffe, trekke i båndet, være til bry eller gå i sofaen. Man har mange regler som er rart for en hund. Lemp litt på kravene, ikke ta alt så veldig seriøst. Den kan godt bjeffe, det er normalt, sier hun.



Østgård mener også at hunden må få mer lov til å være seg selv.



– Vi forventer at de kun skal henge med oss i familien og skal klare å være alene, samtidig som en hund skal elske alle fremmede, når vi bestemmer at den skal elske alle fremmede. En hund får ikke lov til å være seg selv, og får ikke lov til å bestemme at den ikke ønsker at alle skal klappe den eller hilse på den.



– Å være hundeeier er en jobb

Under pandemien var det mange som skaffet seg hund, noe som har resultert i at veldig mange hunder er til salgs i dag. Østgård håper flere vil tenke nøye gjennom hva det innebærer å ha hund.

– Vi ser at det var mange førstegangseiere under pandemien som ikke skjønte hvor mye styr det var med hund. Jeg håper at folk kan ta seg tid til hunden. Også håper jeg folk vil velge omplasseringshunder framfor valper når de skal få seg hund.

Lars Eie mener også det var mange feilkjøp av hunder under pandemien.

– Mange hadde ufattelig god tid, men så slår hverdagen inn, og dermed har ikke eieren tid til hunden lenger, sier Eie.

– Egentlig er det et ork å være hundeeier. Det er en jobb. Og du må ville det. Og du må ville det over tid.