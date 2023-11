Bakt torsk med glaserte beter

Du kan bruke torsk eller annen hvit fisk i denne oppskriften. Salt fisken og laden ligge litt før du skylder av saltet. Da blir fisken ekstra spenstig.

Dette trenger du:

600 g torskefilet, eller annen hvit fisk

Salt til smak

1 ss smør til baking

Glaserte gulbeter:

4 store gulbeter

Grovsalt til baking

1 dl hvitvinseddik

50 g sukker

1 dl eplejuice

1 ss hakkede urter av eget valg, gjerne timian og estragon

Tørkede tomater:

12 cherrytomater

1 ts salt

1 ts sukker

Smørsaus med spinat:

2 dl kremfløte

200 g meierismør

Sitron til smak

100 g spinat (noen av bladene skal på tallerken med betene og tomatene)

Slik gjør du:

1. Salte fiskefileten med litt finsalt, la det ligge i 5 minutter før du skyller det av og kutt fileten i biter på ca. 150 gram.

2. Gulbetene bakes på havsalt på 220 grader til de er møre. Det tar ca. 1 time.

3. Når de er møre, la de avkjøles litt før du skreller de og kutter i båter.

4. Tomatene deles i to, fordeles på et stekebrett og bakes på 120 grader til de er lett inntørket. Dette kan gjerne gjøres noen dager i forveien, og i større porsjoner!

5. Reduser fløten til den tykner, pisk så inn smør i terninger til sausen tykner. Kjør den så sammen med spinat til du får en grønn saus.

6. Ved servering koker du eddik, sukker og eplejuice i en kjele med gulbetene til det tynker og blir en glaze rundt betene. Sil så av laken og bland inn litt spinat. Vend det sammen og smak eventuelt til med litt salt og sitronsaft.

7. Sørg for at fisken er romtemperert og ha en liten klatt smør på hver fiskebit. Ha de på et stekebrett og bak på 180 grader i 5-6 minutter. Den hviler seg ferdig.

