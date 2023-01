«Babylon» er en stjernespekket eksplosjon

GOD MORGEN NORGE (TV 2): «Babylon» er et fyrverkeri og en fest av en film, spekket med underholdende og uforutsigbare historier, gode rollefigurer og bra skuespillere.

For en vill start på en film! Det begynner med en stor mengde elefantdritt, og deretter blir vi kasta inn i en malstrøm av musikk, farger, sex, dop og galskap på Hollywood-stjernenes fest på 20-tallet. Og i midten av det hele er blant annet fyrverkeriet Nellie LaRoy (spilt av den eksplosive Margot Robbie), som ifølge seg selv er en stjerne, selv om hun aldri har satt sin fot på et filmsett.

BABYLON: Nellie LaRoy (Margot Robbie) som festens midtpunkt. Foto: Scott Garfield/Paramount Pictures

I tillegg blir vi introdusert for den meksikanske tjeneren Manny (Diego Calva), som har en drøm om å jobbe i filmbransjen «for å bli en del av noe større». Vi møter den talentfulle afroamerikanske trompetisten Sidney Palmer (Jovan Adepo), som mener talentet hans blir kasta bort i bakgrunnen av bandet. Og ikke minst festens store stjerne, den best betalte stumfilmstjernen i Hollywood, Jack Conrad (Brad Pitt), som er på sitt ørtende ekteskap og kan få ting til å skje ved å knipse med fingrene. Dessuten treffer vi på flere bipersoner, som er med oss videre i denne karusellen av en film.

Bombardert med inntrykk

Måten vi blir introdusert for de ulike rollefigurene i dette kaoset er glitrende, vi kastes fra den ene til den andre og blir bombardert med inntrykk. En ting er i hvert fall sikkert: Denne kvelden har stor betydning for flere av dem, og reisen deres videre er både gøy og sår, og ikke minst uforutsigbar. Noen er på full fart på vei oppover i filmkarrierestigen, mens andre er på vei mot slutten.

BABYLON: Brad Pitt spiller Hollywoods best betalte stumfilmstjerne, Jack Conrad. Foto: Paramount Pictures

Fra stumfilm til lydfilm

Regissør Damien Chazelles tidligere film, den oscarvinnende «La La Land», fant sted på 40- og 50-tallet, i Hollywoods gullalder. I «Babylon» tar vi turen til 20-tallet og slutten av stumfilmens tid. Overgangen til lydfilm hadde store konsekvenser for mange av stumfilmstjernene, og fallet var dypt når den skjærende stemmen eller den rare uttalen kom frem på kinolerretet. Også stjernene i «Babylon» har sine utfordringer. Rollefigurene er dratt ut, men oppleves troverdige nok, og i all fest og moro og galskap avdekkes etter hvert en sårhet hos de ulike personene.

Litt lang, men holder oppmerksomheten

Det handler om håp og drømmer, og i drømmefabrikken Hollywood oppfylles drømmene i det ene øyeblikket og knuses kjapt i det andre. «Babylon» holder seg mest på overflaten, og kunne ha gravd seg litt lenger ned i de ulike menneskeskjebnene, slik at vi ville følt litt mer med rollefigurene. Den over tre timer lange filmen hadde absolutt hatt tid til å grave mer, men mulig det er et poeng fra regissør Chazelle å holde det overflatisk. Apropos tre timer, noen vil nok synes den er i overkant lang, men med så uforutsigbar historie og så mye inntrykk underveis, klarer filmen å holde på i hvert fall denne anmelders oppmerksomhet.

Kjærlighet til film

«Babylon» er et eneste stort kjærlighetsbrev til filmen og Hollywood, selv om den også sparker fra seg. Det er flere kommentarer til hvordan legning, etnisitet og kjønn ble behandlet i Hollywood. Den kunne med fordel droppa en litt for selvforherligende filmsekvens mot slutten, for gjennom filmen er publikum allerede blitt rørt av filmens magi og kraft. Det er en fryd å følge det ene kokko filmsettet etter det andre uti ørkenen, der det jaktes på den ene tåren eller den perfekte solnedgangen.

BABYLON: Filmkjærligheten skinner gjennom hos rollefigurene, deriblant Manny (Diego Calva). Foto: Photo Credit: Scott Garfield

«Babylon» er en film som er stappfull av inntrykk, og musikken, kostymene, produksjonsdesignen, skuespillerne og selve historien utgjør til sammen en eksplosjon som er verdt å oppleve i kinosalen.

Terningkast 5