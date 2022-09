Avslørte graviditet på TV-innspilling – ble ikke trodd

Fredag har TV 2s storsatsning Forræder premiere. 20 kjendiser har blitt håndplukket til å delta i det programleder Mads Hansen (38) beskriver som et psykologisk spill.

Blant dem er programleder og lege Katarina Flatland (33) og influenser Kristin Gjelsvik (36).

Da damene gjestet God morgen Norge onsdag, avslørte Flatland at det var vanskelig å bli trodd, selv da hun delte en svært personlig sannhet.

Uskyldige løgner

I Forræder blir kjendisene delt inn i to grupper – lojale og forrædere. De lojale aner ikke hvem som har hvilke roller, mens forræderne vet alt. Det gjør det vanskelig for de lojale å stole på hverandre, når alt man sier kan være en løgn.

DELTAKERE: Katarina Flatland og Kristin Gjelsvik er to av 20 kjendiser som deltar i Forræder. Foto: Sindre Scavenius

Til vanlig er ikke løgner det Gjelsvik og Flatland tyr oftest til – men damene legger derimot ikke skjul på at litt hverdagsløgner dukker opp i ny og ne.

– Hjemme tror jeg min mann vil rive seg i håret, og tenke at jeg er veldig god på å lyve. Om han spør om jeg har gjort ting, så sier jeg ja, og håper at det holder. Jeg tror jeg har blitt ganske god på hverdagsløgner, avslører Flatland.

– Jeg lyver aldri om store, viktige ting. Det skinner lett gjennom, og jeg blir litt stresset i ansiktet om jeg lyver. Men jeg er en tidsoptimist, så jeg sier gjerne at jeg er lenger i løypa enn hva jeg er. Litt uskyldig, men det er jo en løgn, sier Gjelsvik og ler.

Ble tussete

Da kjendisene ankom den herskapelige villaen, tenkte Flatland at oppholdet skulle bli hyggelig. Etter forræderne ble plukket, endret derimot stemningen seg totalt:

– Man blir veldig paranoid. Vi hadde ikke lov til å være sammen på kveldene. Det var ikke noe sosialt samvær, man spiste ikke middag sammen på kvelden. Du ble bare ført inn på et hotellrom, der du satt med dine egne tanker, forklarer Gjelsvik, og fortsetter:

– Man hørte lyder på gangen, og da tenkte du: «Oi, er det noen som skal noe som du ikke er invitert til?» Man hørte hver minste lyd. Det ble man helt tussete av, sier hun.

PARANOID: Stemningen blant deltakerne endret seg betraktelig, etter forræderne var valgt ut. Foto: Sindre Scavenius

Det er ikke til å stikke under stol at kjendisene virkelig fikk kjenne på det psykologiske spillet. Programleder Mads Hansen har tidligere forklart at det måtte flere psykologer inn, underveis i spillet.

Flatland derimot er overrasket over at spillet skulle være så mentalt utfordrende.

– Jeg elsker spill. Også fikk man være med på et spill hvor det er meningen at man skal lyve! Det er veldig gøy. Ingen kan bli sure for at du har løyet. Men så snakket jeg med Kristin den ene dagen, så lurer jeg på: «Var det du sa ... Stemmer det?» Man deler litt personlige ting også, så man tenker: «Har du løyet om det også?», forteller hun.

Ble ikke trodd

Da innspillingen foregikk i vinter, var Flatland gravid i niende uke. Graviditeten hadde hun ikke delt med noen, frem til hun ble konfrontert i Forræder:

– Anne B. Ragde sa til meg: «Æ ser at du lyv om no. Æ ser det i øyan dine». Hun er ganske konfronterende, så jeg tenkte: «Herregud, jeg må bare si hva jeg lyver om. Anne, jeg lyver ikke om noe annet enn at jeg er gravid». Jeg har ikke sagt det til noen. Så sier hun: «Æ veit itj om æ trur på dæ», forteller Flatland og ler.

Når TV 2 ringer krimforfatteren, forklarer hun at det var vanskelig å tro på hva hun ble fortalt – også da Flatland avslørte at hun var gravid.

– Jeg trodde ikke på det med en gang, for jeg stolte jo ikke på noen. Jeg stolte ikke på det heller, sier hun og flirer.

LØGN: Anne B. Ragde klarte ikke tro på at Katarina Flatland var gravid. Foto: Sindre Scavenius

Da innspillingen startet, innså Flatland at en av deltakerne allerede hadde løyet for henne. Hun ante nemlig ikke at hennes far, Hallvard Flatland (65) skulle være med i reality-programmet.

– Allerede der blir man ødelagt. Han kjørte meg til opptak, og visste at jeg skulle være med på dette. Neste dag dukket han også opp, forteller 33-åringen.

Det syntes Gjelsvik var svært underholdende å være vitne til.

OVERRASKELSE: Katarina Flatland ble overrasket da hennes far, Hallvard Flatland, dukket opp på innspillingen. Foto: Sindre Scavenius

– Vi bare: «Hæ? Nei? Er ikke du ... Du er jo barnevakt». Hva er det som skjer, forteller Gjelsvik.

Flatland skulle nemlig være barnevakt for barnebarnet, Bernhard, mens datteren var med på innspillingen.

– Jeg ble veldig glad, også ble jeg stresset, fordi jeg er veldig konkurransemenneske. Jeg var redd for at folk kanskje tenkte at det var en veldig stor fordel for meg, forklarer hun.

Om det er en fordel for team Flatland, gjenstår å se.

Forræder har premiere på TV 2 fredag klokken 20.00.