Åpner opp om vonde opplevelser i barndommen

Hadde du spurt den lyse odelsgutten på 70-tallet om drømmen var å bli interiørdesigner og TV-personlighet, hadde han sannsynligvis ikke skjønt hva du snakket om. Planen var noe helt annet for unge Halvor Bakke på gården i Vestfold.

Nå forteller han historien om mobbing, oppvekst i frikirkemiljø og den tilfeldige veien til suksess i boken «Mitt rom».

Mobbet i mange år

Som eldstemann i en søskenflokk på tre sto Bakke fremst i jobben på gården, og det var langt unna glamour og puffede puter.

– Jeg er født på Bakke gård, og det var godt gammeldags barnearbeid, ler Bakke mens han beskriver oppveksten.

Halvor Bakke forteller om en idyllisk oppvekst på Bakke gård. Foto: Privat

Han forteller om en idyllisk barndom og en tett og sammensveiset familie. Men skolehverdagen var ganske annerledes.

– De første årene var veldig fine. Det endret seg veldig i fjerde-femte klasse. Etter det var det daglig mobbing i fem-seks år.

– Det var ekstremt krevende å være på skolen, forteller Bakke.

Vurderte å ta sitt eget liv

Han forteller om psykisk mobbing som ofte besto av å poengtere hvordan han så ut, at han var liten av vekst, sent utviklet, og det at han ikke spilte fotball som de andre barna.

– Jeg gjorde ikke de klassiske tingene som «alle» skal gjøre. Da blir man plutselig et utskudd.

Han syns fremdeles det er krevende å snakke om. Mange av minnene har han fortrengt. Men han forteller at det til slutt ble så ille at han som ung gutt vurderte å gjøre slutt på alt.

– Jeg hadde nok ikke kunnskap nok til å utføre det og avslutte livet, det var mer et rop om hjelp.

Ropet om hjelp var en lapp der han skrev: «Jeg har ikke lyst til å leve lenger».

– Jeg håpet noen skulle finne lappen, og mamma fant den.

Oppvekst i Frikirken

Hele familien var aktive i Frikirken, da Bakke vokste opp og troen var en viktig del av hverdagen. I en vanskelig skolehverdag ble Frikirken et fristed.

Hele familien var aktive i Frikirken. Et sted som lenge var fristed for Halvor Foto: Privat

– Oppveksten i Frikirken var kjempefin, forteller interiørdesigneren, og mimrer tilbake til ungdomsklubb og samhold.

– Inntil man finner ut og forstår at man er annerledes. Da endrer det seg.

Frikirken gikk fra å være et trygt sted å være, til å bli en utfordring for Bakke. Da han kjente på følelser som ikke samsvarte med hva han var opplært til, ble han overbevist om at noe var galt med han.

Bakke forteller at han henvendte seg til pastoren, men brukte unnskyldningen om at han spurte for en venn. For når skillet mellom himmel og helvete var veldig tydelig; hva ville skje med hans homofile kompis?

«Jo, han kommer til helvete», svarte pastoren.

– Da faller jo alt, forteller Bakke.

Sto ikke frem før han var 27 år

Med møtet med pastoren friskt i minne satt det langt inne å skulle fortelle familien at han var tiltrukket av menn.

Det tok ti år fra Halvor Bakke skjønte at han var homofil, til han fortalte det til familien. Foto: Privat

– Det var veldig krevende. Jeg kom ikke ut før jeg var 27 år gammel. Jeg bodde i utlandet i fire år. Og jeg ble nok ute lenger enn jeg hadde tenkt, fordi jeg gruet meg så fælt til å komme hjem for å ha den samtalen.

Han inviterte inn til familiemøte. Det fikk briste eller bære. Han hadde bestilt en Paris-tur til dagen etter, slik at han kunne rømme landet hvis alt gikk galt.

– Men så gikk det så bra. Jeg ble bare møtt med masse kjærlighet fra mamma og pappa.

Tilfeldig TV-stjerne

Bakke har gått fra å være odelsgutt til å bli en egen merkevare. Men veien inn til interiøryrket skjedde ved en tilfeldighet.

Han jobbet i mange år som flyvert, men på grunn av nedskjæringer og mindre vakter søkte han seg inn på en deltidsstilling på Bolina.

En dag fortalte en kunde han plutselig at en venninne drev og castet til TV-programmet «Homsepatruljen», og at han ville passe perfekt. Bakke viftet det bare bort, men en halvtime etterpå kom telefonen.

– Hun spurte etter den hyggelige homsen i kassa.

Det resulterte i prøvefilming og et jobbtilbud. Resten er det man kaller historie.

Utrolig reise

På spørsmål om hvordan det er å se tilbake på skolegutten som ble mobbet og til den han har blitt i dag, er Bakke klar.

– Det er absurd. Det har vært en syk reise jeg aldri ville forestilt meg, forteller han og presiserer:

– Det er en av grunnene til at jeg sa ja til skrive boken. Jeg har lyst til å formidle til dem som ikke syns det er godt å leve at det er håp. Det er fullt mulig å ha en reise som gjør at livet er godt.