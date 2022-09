Åpner opp: – Jeg var helt desperat ensom

VENNINNER: Et julebord ble starten på et fint vennskap for Lilli Bendriss og Janka Polliani. Foto: God morgen Norge

Moteprofil Janka Polliani (43) hadde lenge drømt om å bli venn med TV-personlighet Lilli Bendriss (76). Et felles julebord hos podkastprodusenten «Podimo» ble starten på et vennskap de begge ikke ville ha vært foruten i dag.

– Podimo tenkte at vi kom til å like hverandre og det var egentlig kjærlighet ved første blikk. Vi hadde ikke øyne for noen andre og vi ble sittende oppslukt resten av kvelden, sier Janka til God morgen Norge.

– Det klikka. Jeg visste ikke hvem hun var, det er fryktelig å si, men så sa hun at hun jobbet med mote og er på motevisninger og jeg bare: «Men det har jeg drømt om hele livet – å kunne være sånn som deg». Skravla var i gang, og vi snakket om alt fra levende mennesker til de som ikke var her lenger, fortsetter Lilli Bendriss.

«Du og jeg skal bli BFF»

Janka bestemte seg for å smi mens jernet var varmt. Hun hadde for første gang fått muligheten til å bli god venn med Lilli, og nektet å la sjansen gå fra henne.

Å DYRKE VENNSKAP: Moteprofil og influenser, Janka Polliani, er opptatt av å formidle at vennskap i voksen alder kan oppstå. Foto: God morgen Norge

– Så jeg ringte jeg henne kort tid senere og sa: «Lilli, du og jeg skal bli BFF», altså «best friend for ever», sier moteprofilen.

Hun legger ikke skjul på at det er flere ting ved Lilli som fascinerer henne.

– Det er det åpenbare; at hun tør å være annerledes. Men så er det noe med å få lov til å sette seg ned med en annen generasjon. Det er over 30 år aldersforskjell mellom oss, men hun lever livet slik det leves i dag og ikke sånn som mange eldre kanskje gjør, som lever slik det var før. Det tiltrekker meg veldig med Lilli, sier hun og fortsetter lattermildt:

– Hun er jo mye mer sosial enn meg, og er oftere ute på restauranter, på fester og på arrangementer og sånne ting. Jeg er den gamle i det vennskapet som har oppstått.

Hater å bli eldre

76-åringen bekrefter Jankas påstand, og påpeker at hun benytter hver anledning til å leve livet, selv om tre podkaster, TV-innspillinger, foredrag og intervjuer tar opp mye av tiden hennes.

FØLER SEG UNG: Lilli Bendriss nekter å la alderen definere henne. Foto: God morgen Norge

– Jeg må bare benytte anledningen til å leve mens jeg lever – hver dag. Jeg kan også slappe av med stirkking og Netflix hjemme, men det er sjeldent.

Selv om Lilli har et bevisst forhold til det å bli eldre, er hun ikke glad i å tenke på det.

– Jeg hater det. Jeg vil ikke bli eldre, og jeg sier til meg selv at jeg ikke blir eldre. Det er det jeg føler innvendig som definerer en alder og jeg tror at når du er nysgjerrig på livet, har ting å glede deg til og ser fram mot noe, så blir dette med alder også uvesentlig. Ja, du kjenner det på kroppen, selvfølgelig, men jeg vil ikke tenke på at jeg er gammel.

Ensomhet og dårlig selvbilde

Til tross for aldersforskjellen, har venninnene like erfaringer i livet. Begge har kjent på dårlig selvtillit og et lavt selvbilde. For Lilli var dette verst i tenårene.

– Jeg var veldig sjenert, og jeg var veldig redd for å få avslag.

Dette kom særlig til syne da hun flyttet til Oslo, hvor hun ikke kjente noen.

– Jeg satt på hybelen alene, helt desperat ensom og jeg visste ikke hvem jeg skulle snakke med. Til slutt tok jeg motet til meg.

En endring måtte til. Hun tok toget til sentrum, gikk ned Karl Johan og gikk inn på en strippeklubb. Der fikk hun seg sine første venner i hovedstaden.

– Hun har levd, da, og det er det som er så spennende med Lilli også! For hun har levd et langt liv, men hun bare fortsetter å leve. Jeg får jo servert disse historiene hennes hver eneste uke i denne podkasten, og det er jo fantastisk, sier Janka og referer til deres nyoppstartede podkast «BFF med Bendriss».

Også 43-åringen har måttet ta tøffe tak for seg selv gjennom årene. Blant annet da hun lenge slet med spiseforstyrrelser.

– Det handler også mye om selvtillit, selvfølelse og de tingene der. Det har vært en ekstrem lang reise, men jeg tror til syvende sist at man blir voksen, og hvis man er flink til å bearbeide ting, prate med profesjonelle og bruke nettverket sitt, så tror jeg mye er gjort.

Venner i voksen alder

Gode venner er viktig for å ha det bra i hverdagen. Det å få venner i voksen alder er dog ikke alltid like enkelt. De ferske bestevenninnene har et par tips på lur:

– Det er vanskelig å komme i kontakt med oss nordmenn. Jeg tror vi må tenke at det ikke er så fælt å spørre. Jeg synes vi skal være flinkere til å komplimentere hverandre og komme i dialog og kontakt. Vi må jobbe med selvtilliten og ikke være så forbanna redde, slår 43-åringen fast, og fortsetter:

– Altså, jeg kan jo skjønne at det å skulle gå bort til et menneske å si: «Hei, jeg har lyst til å bli venn med deg» kan høres litt rart ut, men hva er det du har å tape? Du kan få et ja eller et nei og det kan bli en morsom samtale.

Det å tørre er også Lilli sitt stikkord når det kommer til å få seg nye venner.

– Det har med selvhøytidelighet å gjøre, og det å bli avvist. Du må booste selvfølelsen din. Nå er det mye coaching der ute, så ta deg et kurs, lær deg å kommunisere, tør å gå bort til noen, meld deg på yoga. Gå steder hvor andre som er alene også går, for der finner du alltid noen du kan komme i kontakt med. Men du må ta initiativet selv, for du kan ikke sitte og vente på å bli oppringt.

– Og nå har vi sosiale medier i tillegg, så det er enda et sted du kan komme i kontakt med noen, hvis du ser noen interessante, påpeker Janka.