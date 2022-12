Åpner hjemmet for 25 fremmede: – Det har vært tøft å prioritere

Da Kristin Gjelsvik besøkte en flyktningleir på Lesvos for første gang i 2016, åpnet det seg en helt ny verden for influenseren og TV-profilen.

– Det åpnet virkelig døra mi inn i frivilligheten. Man ser hvordan livet kan være for folk som ikke har det så bra. Jeg kjente et enormt behov for å engasjere meg for noe mer enn meg og mitt, sier hun til God jul Norge.

Helt siden den gang har hun hatt et stort ønske om å lage en fin jul for noen som trenger det. Men plassmangel, baby og hverdagskaos har stått i veien for dette. Helt til nå.

EN ANNERLEDES JUL: Etter samlivsbruddet tidligere i år, blir julen annerledes for Kristin Gjelsvik. Foto: Privat

Tidligere i år ble det nemlig kjent at hun og Dennis Poppe Thorsen (30) skulle gå hvert til sitt. De to har en tre år gammel sønn sammen.

I stedet for å grue seg til en annerledes jul, bestemte Gjelsvik seg for å snu om situasjonen til noe positivt. I november la hun derfor ut en Finn-annonse med tittelen «Vil du feire jul hos meg?».

«I år går jeg en annerledes jul i møte. Etter et samlivsbrudd, blir julen snudd på hodet, og selv om julen blir noe annet enn jeg så for meg i fjor, åpner dette opp for noe skikkelig fint – nemlig muligheten for å åpne hjemmet mitt i Drammen på denne dagen som er vond for mange», skrev hun i annonsen.

– I år har jeg bare hatt meg selv å tenke på, og endelig kunne jeg realisere dette her, forteller hun.

Stor respons

Tanken var å invitere 15-20 personer som enten var ensomme eller vanskeligstilte. Henvendelsene lot ikke vente på seg, og til slutt måtte Gjelsvik sette en grense på 25 personer.

– Jeg ville primært nå dem som føler seg ensomme og som ikke har så mange rundt seg. Hos meg er det hjerterom og husrom for alle! Det har vært viktig å se og vurdere alle, enten de er unge eller gamle, og uansett etnisitet og bakgrunn. Og det blir virkelig en god miks som kommer, forteller hun.

Rundt bordet kommer det blant annet en mor og en baby, hvor moren har vært i et voldelig forhold. Flere ungdommer kommer, en mann på 70 år som nesten aldri har feiret jul med noen, vil også være til stede – i tillegg til et par godt voksne damer, forteller influenseren.

For å realisere denne drømmen har Gjelsvik fått hjelp til å skaffe mat, brus og julegaver.

– Catering stiller med variert juletapas, slik at det er noe for enhver gane. En litt utradisjonell meny til et utradisjonelt arrangement. Det gjør det enda lettere for meg å stelle i stand, og det er jeg glad for, sier hun og fortsetter:

– Men det blir skravling, mingling, det skal være varmt og lunt, og alle skal kose seg. Jeg har jo mormors piano her også, så jeg håper noen kan spille på det mens vi andre synger og går rundt treet. Jeg tenner fakler utenfor og byr på gløgg.

Startet en innsamlingsaksjon

I tillegg til arrangementet på julaften, har hun for andre år på rad opprettet en Spleis, hvor alle pengene skulle gå til barnefamilier som trengte økonomisk hjelp.

I fjor fikk hun inn 430.000 kroner, mens hun i år havnet på 387.000 kroner. Sammen med en liten gjeng, har de nå fordelt pengene. Gjelsvik innrømmer at det har vært tøft å gå gjennom alle de 600 henvendelsene.

– De skriver langt, sterkt og dønn ærlig om et vanskelig liv. Alle har sine unike historier og opplevelser, så jeg kan ikke sitte og vurdere historier opp mot hverandre og la dem «konkurrere». Det har vært tøft å prioritere, sier hun og utdyper:

– Jeg merker også at folks økonomi har endret seg til det verre – mange flere enn i fjor har bedt om hjelp, men en del færre har hatt penger å gi. Men vi fikk gitt mellom 1500 og 4500 kroner til 147 familier. Det hjelper i alle fall noe.

– Litt frynsete

Innimellom innsamlingsaksjonen og julearrangementet har det også foregått mye på privaten for Gjelsvik. I podkasten «Baarli og Benjamin går i terapi» avslørte hun nylig at det finnes en ny mann i hennes liv.

De møttes på Tinder, og i episoden kunne hun fortelle at hun allerede har slettet datingappen.

– Det er en helt spesiell person som bare er helt magisk på alle mulige måter, uttalte Gjelsvik.

Til God jul Norge forteller TV-profilen at hun er på et godt sted.

– Jeg har kommet over den verste kneiken etter et tøft samlivsbrudd. Nå kjenner jeg på sommerfugler i magen, og har denne julen god emosjonell støtte fra en som betyr mye for meg. Det er definitivt mange grunner til å smile ekstra bredt om dagen.

FØRSTE JUL UTEN SØNNEN: Kristin Gjelsvik sin sønn skal feire jula i Stavanger i år. Foto: Privat

Med en ny flamme og en annerledes jul i møte, håper hun at det kan dempe savnet etter sønnen Falk, som skal feire jul i Stavanger.

– Siden det blir en veldig annerledes jul, så jeg vil nok klare å tenke på helt andre ting. Men det blir jo sikkert noe som ligger og ulmer, og som vil gjøre meg litt frynsete, sier hun.