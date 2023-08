Anne Lindmo åpner seg: – En veldig brutal overgang

UT PÅ TUR: Programleder Anne Lindmo har ikke alltid vært et friluftsmenneske. Nå deler hun sine erfaringer. Foto: Privat

Hun er dronningen av fredagskveldene på NRK, men trives aller best usminket ute i naturen. Da programleder Anne Lindmo (53) fikk barn, var det noen helt spesielle grep hun og mannen måtte ta.

Lindmo har vært gift med Hasse Lindmo i 23 år, og har i dag to voksne barn.



TAKKER NATUREN: Anne Lindmo forteller at hun trives aller best ute i naturen. Foto: God morgen Norge

Nå takker den turglade programlederen naturen for at de kom seg gjennom årene med små barn, men forteller at denne gleden kom senere i livet.

Ikke alltid vært en fjellgeit

Født i Sveits og vokst opp på Toten som prestedatter, beskriver programlederen en barndom i flott natur – men uten organiserte turer i fjellet.

TURGLEDE: Anne Lindmo er oppvokst på gård, men det var ikke før i voksen alder at turgleden begynte å komme. Foto: Privat

– Vi var på ute på gården vår, men mamma og pappa hadde aldri tid til å drive med et sånt ordentlig opplegg med å gå på de fine og faste rutene i Jotunheimen og slikt, sier hun til TV 2 og mimrer tilbake til en vittig historie fra sin ungdomstid.

– Jeg hadde møtt en nydelig tysk gutt som var veldig begeistret for å gå i fjell og han var overbevist om at, siden jeg er norsk, så var jeg en fjellgeit med full peiling på naturen.

Hun fortsetter:

– Han kom på besøk til meg i Norge og vi tilbrakte fire-fem dager sammen i Jotunheimen, hvor jeg måtte late som at jeg kunne alt mulig rart om fjell og natur, for det kunne jeg jo slett ikke.

Men Lindmo sine kunnskaper om naturen skulle virkelig boltre seg senere i livet da hun fikk barn.



«Ut på tur, aldri sur!»

– Jeg synes det var kjempegøy og fantastisk å ha små barn, men det var en veldig brutal overgang i livet, sier programlederen og innrømmer at foreldretilværelsen kom brått på.

– Vi hadde ikke planlagt å bli foreldre, så plutselig hadde vi en liten baby. Det var en litt knotete periode i livet.

Og under denne perioden, forteller hun at én tur skulle være starten på et helt eventyr:

– Vi bodde på Vålerenga og den første turen vi tok med oss babyen på var ut på Hovedøya. Jeg husker fortsatt hvor stresset jeg var, men så ble det så fint, sier hun og forklarer at dette ble begynnelsen på en samling av turer, utstyr og opplevelser.

53-åringen understreker også at disse turene ikke trenger å være lange.

– Det kan oppstå mange tragedier når forventningene om en tur er skyhøye og man ikke klarer å innfri dette. Det er noe helt sånn rabiat og desperat over det.

OPPSKRIFT: Anne Lindmo og ektemannen Hasse Lindmo tok med barna sine ut på tur som løsning på en «knotete tid». Foto: Privat

– Vi gikk på korte turer, bare et steinkast fra parkeringsplassen. Det er kjempefint å gå 800 meter inn i skogen, det er jo uansett et eventyr for små barn.

Nå er Lindmo aktuell med bok om nettopp dette og sier hun ikke ville vært foruten turene i naturen.

– Jeg vet at barna mine har satt veldig pris på, og trives med at vi var så mye sammen, sier hun og avslutter:



– Det er dramatisk å si at dette ble redningen, men jeg tror at det ble en oppskrift for oss som fungerte veldig fint.