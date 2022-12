Aktuell i Kompani Lauritzen: – Et halal-program

VIKTIGE JULETRADISJONER: Turab Awan forteller at juletradisjonene har vært viktige for ham helt siden han var barn. Foto: Thuy My Do Thi/ God morgen Norge

Neste år er Turab Awan (25) først aktuell i en dramaserie fra russemiljøet. Deretter blir han å se som rekrutt i Kompani Lauritzen til våren.

I fjor lagde artisten julelåten «Der du er», som rommer mange viktige budskap.

Han har vært glad i musikk og laget musikk helt siden han var barn. Som åtteåring fikk han en plate fra moren sin, en Snoop Dogg-plate. Det moren kanskje ikke hadde fått med seg, var at det ble advart mot sterke ord og sterk tekst.

– Jeg husker jeg pleide å se veldig mye på det på MTV. Jeg sang veldig mye etter, og jeg fant mye glede i det. Jeg tok henne med på platebutikken og da sa hun det var greit. Jeg sang med full hals, forteller han og forsetter å fortelle om moren, som alltid har støttet ham:

– Hun er veldig kul. Jeg må også nevne at jeg fikk «Guitar Hero», som jeg kjempet meg til å få da. Og jeg tenkte: «Shit, det her må jeg ta seriøst, for det er stort å få noe sånt fra utenlandske foreldre».

Viktige juletradisjoner

Jul og juletradisjoner har alltid vært viktig for han i oppveksten og det takker han familien sin for, og kanskje spesielt foreldrene.

– Forholdet til jul har alltid vært sånn at mamma og pappa var veldig opptatt av at vi skulle være inkludert. Vi gikk jo på skolen sammen med veldig mange som var norske, eller hvite i huden, og det var ikke så mange av oss på en måte.

–Så det å feire jul, spise mat og gi gaver var en veldig essensiell del av julen.

– Vi har startet et «strømpoliti»

Turab har akkurat flyttet sammen med en gjeng andre gutter i et kollektiv. Man kan kanskje tenke seg at der er det rotete og kaotisk. Men det er visstnok ganske strengt.

– Jeg har liksom håndplukket det kollektivet litt, vi er fine og snille gutter som alle driver med sitt, sier han og fortsetter:

– Alle er «up and coming» på hvert sitt felt og jeg er veldig streng på det med husarbeid og vi har startet et «strømpoliti» i huset også. Fordi strømmen er så dyr. Så vi går rundt og sjekker og passer på at folk rydder etter seg og diverse.

KOMPANIREKRUTT: Til våren blir Turab Awan å se som deltaker i Kompani Lauritzen. Foto: Matti Bernitz/ TV 2

– Startet dette før eller etter at du var med på Setnesmoen og Kompani Lauritzen?

– Vel, jeg vasket gulvet i går. Da fikk jeg litt «flashbacks» og tenkte: «Dette var litt deilig å gjøre».

Ble overtalt av familien

Han innrømmer dog at han faktisk sa umiddelbart nei da han ble spurt om å være med i reality-programmet.

– Nei, det vil jeg ikke være med på. Jeg har aldri sett på så mye tv og reality, så jeg tenkte at det ikke var helt meg å være med på det.

KOMPANI LAURITZEN: Her er gjengen du kan se i neste års Kompani Lauritzen. Foto: Matti Bernitz/ TV 2

Men så ringte han hjem og snakket med familien.

– Jeg snakket med søster, bror og mamma. Vi har en sånn familiechat, så vi snakket om det og de var sånn: «Herregud, dette må du jo være med på. Det er jo dritfett». Alle de ser jo på det. Så sa de: «Det blir kult for pappa å se på deg på tv i et halal-program», ler han.

Han forteller at pappa ga tommel opp fordi det altså faller under kategorien «halal-program».

– Det betyr at det ikke er Paradise hotel. Det er det det betyr. Det hadde vært ganske stor big time haram.

Utenforskap og inkludering

I fjor slapp han altså en julelåt, en ballade. Et stort sprang fra Snoop Dogg og den typen musikk.

– Jeg hører på veldig mye forskjellig type musikk, men den musikken jeg lager er den som står meg nærmest. Det handler om hva jeg vil formidle.

– Hva er det, da?

– Det handler mye om utenforskap og inkludering og de viktige tingene, ikke bare i jula – men i livet generelt. Det å ta vare på hverandre, forholdene og relasjonene sine, før man mister dem.

Den gryende militær-rekrutten har også et mål om å slå gjennom som artist ute i verden.

BUNAD: Turab Awan forteller at han hadde med seg sin Alexander Kielland-bunad til Pakistan da han spilte inn musikkvideoer til sitt kommende album. Foto: Thuy My Do Thi/ God morgen Norge

– Jeg kan røpe så mye som at jeg hadde med meg denne fine Alexander Kielland-bunaden her til Pakistan, til landsbyen der hvor pappa er fra. Vi filmet noen musikkvideoer der til mitt kommende album. Det er en fin måte å vise begge sider av hva jeg gjør og mine verdener.