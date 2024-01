Agnar fikk innavl-sjokk

For bestevennene Agnar og Kubbur har livet stort sett dreid seg om lek og kos, men en dag ble Kubbur plutselig alvorlig syk. Trange luftveier gjorde at han slet med å få puste.

– Veterinæren sa at Kubbur måte opereres umiddelbart, forteller Agnar.

I denne ukens episode av «Norge bak fasaden» følger vi Kubbur gjennom en omfattende operasjon, der deler av ganen, mandler og litt av neseborene blir fjernet.

NARKOSE: Kubbur på operasjonsbordet like før kirurgen skal skjære bort litt av ganen og mandlene. Foto: Janne Amble

Den fire år gamle mopsen er registrert i Norsk Kennelklub (NKK) sine systemer. NKK er en frivillig interesseorganisasjon for norske hundeeiere, med 100.000 medlemmer.

Innavl fører til sykdom

Nyere forskning har vist at det er en klar sammenheng mellom hvor innavlet en hund er og hvor syk den er. Spesielt ser man denne sammenhengen for hunderaser som ikke har snute.

Men hvor innavlet er egentlig Kubbur?

Ifølge NKKs hundedatabase Dogweb har han en innavlsgrad på 3,15 prosent. Disse beregningene baserer seg på Kubburs familie i fem generasjoner bakover.

Denne innavlsgraden er lav, og for hundeeier Agnar har det derfor aldri vært noen spesiell grunn til bekymring.

Gentest

Dyrebeskyttelsen mener at norske hunder har langt høyere innavlsgrad enn det som kommer frem gjennom NKKs hundedatabase. De viser blant annet til internasjonal forskning.

En amerikansk forskningsrapport fra 2021 har undersøkt den genetiske innavlsgraden hos 227 ulike hunderaser, og snittet for alle rasene var på 25 prosent. Det tilsvarer avkom fra biologiske søsken.

INNAVLSGRAD: De fleste norske hunderaser er nært beslektet. Kilde: Bannasch m. fl. 2021. Foto: Grafikk: Novebmerfilm/ TV 2

For å finne ut av Kubburs egentlige innavlsgrad fikk Dyrebeskyttelsen gjennomført en gentest.

Slim fra innsiden av Kubburs kinn ble hentet ut, og sendt til et uavhengig laboratorium i Storbritannia.

– Vår genetiske analyse er som å undersøke individets «byggeklosser» for å se hvor mye variasjon det er, forteller genetiker og daglig leder i selskapet Scifish, Borghild Hillestad.

Overraskende resultat

Resultatet av tre ulike analysemetoder viser at Kubbur har en innavlsgrad på mellom 36 og 42,5 prosent. Langt høyere enn de 3,15 prosentene som NKK sine systemer oppgir.

Når Agnar får høre resultatet, blir han først overrasket over den enorme avstanden mellom de to tallene. At det viser seg å være så store helseutfordringer knyttet til mopsen, har gjort inntrykk.

– Jeg er skuffet. Og det er trist at jeg på en måte har blitt en del av dette problemet.

PUSTER LETTERE: Kubbur har fått en lettere hverdag etter at han ble operert. Hundeeier Agnar sørger for at mopsen har det så godt som mulig. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Agnar er takknemlig for at han har Kubbur i livet sitt, og at han kan sørge for at den nyopererte mopsen skal få det så godt som mulig. Men han erkjenner at om han hadde visst det han vet i dag, så hadde han nok kjøpt en annen rase.

Må huske på de friske hundene

– Jeg synes det er leit å høre om Kubbur. Det er kjempebeklagelig, sier kommunikasjonsrådgiver i NKK, Anne Livø Buvik, til TV 2.

Buvik sier at deres hundedatabase Dogweb ikke er ment for å gjøre eksakte beregninger av innavlsgrad, men som et verktøy for å finne ut om to hunder bør pares eller ikke.

– Den er ment for å unngå at man parer hunder som dokumentert er i slekt, sier Anne Livø Buvik.

OPPKLARER: Anne Buvik, kommunikasjonsansvarlig i Norsk Kennelklubb, forteller at Dogweb ikke kan si noe eksakt om innavlsgrad. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Hun forteller at det er lurt å undersøke om foreldrene er testet for luftveissykdommen som har rammet Kubbur. Det gir en mye større sjanse for å unngå lidelser.

– Jeg tror at det å undersøke foreldrene, og gjerne flere generasjoners konkrete helsetilstand er en sikker måte å få en frisk hund på, forklarer hun.

Samtidig understreker hun at det er viktig å huske på alle de friske og fine hundene der ute.

– Også mopser, som ikke har noen helseutfordringer og som ikke trenger operasjon.