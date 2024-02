16-åring skal sove alene ute i Alaskas villmark – kan bli 50 minusgrader

STOR DRØM: 16 år gamle Ylva-Li Næss og Ronja Næss på 15 år blir historiske når de sammen med sine åtte hunder skal kjøre verdens tøffeste hundeløp for juniorer i Alaska. Foto: Øyvind Nordahl Næss / Meråker Husky Team

To norske søstre blir historiske når de snart legger ut på ferden i Alaskas villmark. De har trent hardt og lenge – og nå skal drømmen oppfylles.

Ylva-Li Næss (16) og Ronja Næss (15) blir de første norske til å kjøre verdens tøffeste hundeløp for juniorer: Iditarod og Willow.

De unge og ambisiøse hundekjørerne fra Meråker Husky Team i Trøndelag, reiste hjemmefra den siste søndagen i januar med åtte hunder, 12 bagasjer og resten av familien; tre småsøsken, pappa Øyvind og bonusmamma Sara Marie.

SPENTE: Ylva-Li Næss (til venstre) og Ronja Næss (til høyre) skal alene på en slede i Alaskas villmark med sine firbeinte bestevenner. Foto: Bjarte Ragnhildstveit / God morgen Norge

Nå skal drømmen søstrene har hatt siden barndommen bli en realitet: alene på en slede i Alaskas villmark med sine firbeinte bestevenner.

– Nå er vi veldig spente! Vi gleder oss, men gruer oss også like mye, forteller søstrene til TV 2.

Nervene skyldes ikke mangel på kompetanse eller erfaring, tross deres unge alder:

– Vi er nærmest oppvokst i hundegården med en hundekjørefamilie. Det var pappa som startet det.

De har holdt på med hund og kjøring hele livet og deltatt i de fleste juniorløpene i Norge, som Finnmarksløpet, Femundløpet, Gausdal Maraton og Mush Synnfjell.

OPPVEKST MED HUNDEKJØRING: De to søstrene har holdt på med hund og kjøring hele livet og har deltatt i de fleste juniorløpene i Norge. Her er Ylva-Li Næss (16) på Mush Synnfjell. Foto: Meråker Husky Team

– Alaska blir en utfordring og det er steget videre. Vi blir sittende igjen med mye erfaring etter at vi har vært der. Nå er vi så heldige å få reise dit som juniorer og det er ingen selvfølge. Alle hundekjørere drømmer om å reise til Alaska og kjøre Iditarod.

– Utrolig stolte



Junior Iditarod er 222 kilometer langt, strekker seg over ett døgn og starter 24. februar. Der skal den eldste søsteren Ylva-Li delta.

Lillesøster Ronja stiller til start 9. februar på det 150 kilometer lange løpet Willow, som også varer i ett døgn.

– SKIKKELIG GØY: Monika Hallan i Norges Hundekjørerforbund er ikke kjent med at juniorer fra Norge har deltatt i disse løpene i Alaska tidligere. Foto: Audun Morgestad

15- og 16-åringen er trolig de første norske juniorkjørerne som stiller til start på løpene. Det bekrefter aktivitetsansvarlig Monika Hallan i Norges Hundekjørerforbund.

– Jeg har undersøkt litt, og vi er ikke kjent med at det har skjedd før, så det er skikkelig gøy. Vi er utrolig stolte av juniorene våre, og at idretten er i stor vekst blant yngre utøvere, skriver Hallan i en epost til TV 2.

Nordmenn har deltatt i Iditarod tidligere, og tre nordmenn har vunnet, men dette har vært i det 1575 kilometer lange løpet, som anses som verdens lengste og mest prestisjetunge hundeløp, hvor man må ha fylt 18 år for å delta.

– Det blir veldig tøft

Mens juniorklasser i Norge kjører med seks hunder, skal jentene kjøre 10-spann i Alaska. I dagene frem mot løpene skal de nå trene, øve på terrenget og løypene og bli kjent med to nye hunder, som de skal låne.

Ronja Næss har aldri kjørt med ti hunder før, verken i konkurranse eller på trening.

– I Norge er juniorløpene med seks hunder. Mens i Alaska er det ti. Det er jo mange hundekrefter, så det blir en liten utfordring. Jeg har egentlig utsatt det å kjøre med ti, for hjemme i Meråker er terrenget heftig – plutselig blir det veldig glatt, forteller hun.

Til gjengjeld er løypa i Alaska flatere og da går hundespannet mye raskere enn ved kupert terreng.

– Det går mye fortere med ti hunder og de er vanskelige å bremse. Jeg skadet albuen på siste turen jeg hadde, da kjørte jeg med seks hunder og nå blir det ti, sier Ronja og forsikrer om at armen er bra igjen.

Aldri kjørt i så mange kuldegrader

Selv om den norske vinteren har bydd på bitende kulde og tosifret antall minusgrader flere steder i landet, må søstrene forberede seg på langt kaldere temperaturer.

– Jeg tror det blir veldig tøft i Alaska, spesielt på natta når man blir trøtt, sier Ylva-Li Næss.

Når natten kommer og de er alene ute i villmarka, kan det bli helt ned til 40-50 minusgrader.

– Jeg har ikke kjørt i mindre enn 35 minusgrader, så det blir veldig tøft å kjøre i 40-50 minusgrader, sier Ronja Næss.

Og det er snakk om mange timer ute i sprengkulda. Når Ylva-Li skal legge ut på Iditarod, må hun stå på sleden 120 kilometer før hun ankommer «sjekkpunkt». Først da kan hun hvile litt, men ikke innendørs.

FORBEREDER SEG: De er forberedt på at det kan bli ekstremt kaldt under løpene i Alaska. – Jeg har ikke kjørt i mindre enn 35 minusgrader, så det blir veldig tøft å kjøre i 40-50 minusgrader, sier Ronja Næss (15). Foto: Meråker Husky Team

– Da må jeg ta fram soveposen og legge meg under et tre, hvis jeg skal sove. Det blir mye ull og tykke klær. Jeg gruer meg litt til det, for jeg har ikke sovet ute når det er så kaldt.

Etter en obligatorisk hvile på ti timer, skal hun kjøre de 120 kilometerne tilbake. Hele veien er hun mutters alene.

– Du er helt alene, du får ikke se familien. Det blir veldig tøft så klart. Jeg tror man kjenner på at det blir mentalt tungt. Jeg må klare meg helt selv.

– Man kjører mange mil på sleden, står der med hundene og hvis det skjer noe, så er det du som har ansvaret. Det verste er nok kanskje at du er alene, ja, sier Ylva-Li.

Lykkeønskning fra sitt store forbilde

De ambisiøse søstrene er begge helt klare på hva målet er:

HUNDENE: Mens juniorklasser i Norge kjører med seks hunder, skal jentene kjøre 10-spann i Alaska. I dagene frem mot løpene skal de nå trene, øve på terrenget og løypene og bli kjent med to nye hunder, som de skal låne. Foto: Meråker Husky Team

– Fullføre med alle hundene og bli kjent med de andre juniorene og høre om hvordan de har trent med hundene, sier Ronja.

– Og å nyte det, opplevelsen er det viktigste, sier Ylva-Li.

Drømmen deres er å reise tilbake når de blir eldre for å kjøre Iditarod, verdens tøffeste hundeløp. Tre nordmenn har vunnet tidligere, sist gang i 2020, da et av deres store forbilder tok seieren – Thomas Wærner.

Han ønsker jentene lykke til i løpene, og sier til TV 2 at han håper de får mange gode opplevelser og gode minner.

– Alaska er jo hovedstaden for hundekjøring og et fantastisk sted å være, sier Wærner.