God morgen Norge-programleder i sorg

I fjor delte God morgen Norge-programlederen Camilla Sagen (30) om hvordan hunden hennes Basse (9) plutselig hadde blitt alvorlig syk.

Sagen har vært åpen om sykdommen og behandlingen til Basse har vært gjennom siden august i fjor, både i media og i sosiale medier.

I går delte Sagen et innlegg på Instagram om at Basse hadde sovnet inn:

– Mitt aller kjæreste, min bestevenn og den beste jakt- og turkameraten. Sov godt, Basse, etterfulgt av et hjerte.

Til TV 2 forteller hun om en dyp sorg:

– Han ble bare ni år. Så han skulle hatt mange flere, fine år.



Valgte dato for avlivning

I løpet av fjoråret åpent Sagen opp i media om hvordan sykdommen til Basse hadde kommet brått på. I et intervju med TV 2 i august fortalte Sagen om den tunge tiden da Basse ble syk:

– Det er bare jeg og han. Jeg har ingen samboer eller barn. Han er med overalt og er den jeg deler hverdagen min med, fortalte God morgen Norge-programlederen og beskrev ham som sin hjertestein.

Senere i august fortalte hun at Basse hadde fått påvist kreft, og derfor kun hadde ni til tolv måneder igjen å leve:

TUR- OG JAKTVENN: Basse, som var en jakthund av rasen Beagel, var ofte på jakttur med Camilla. Foto: Privat

– Det var et sjokk og skikkelig leit. Dette skulle være noe Basse døde med og ikke av, fortalte Sagen gråtkvalt i august.

Da TV 2 prater med Sagen i dag, er hun i dyp sorg:

– Dette veldig tungt og vanskelig, selv om jeg har telt ned dagene i mange måneder.

Likevel åpner hun opp om den tunge prosessen som startet i fjor:



– Da Basse ble syk og fikk diagnosen, var prognosen ni til tolv måneder. Så i løpet av den siste året har han fått riktig behandling med cellegift fra veterinær, og han har levd veldig fint.



Men i februar i år tok hun et vanskelig valg:

– Jeg har vært tydelig på at Basse aldri skulle leve på min bekostning, og aldri skulle ha det vondt. Derfor bestemte jeg meg for at dato for avlivning skulle være 22. mai, som var neste mandag, sier hun gråtkvalt.



Sovnet inn hjemme

I starten av mai tok programlederen Basse med på hans siste planlagte behandling, hvor ultralydbilde viste at «ting hadde begynt å skje» i den lille kroppen:

– Det viste på ultralydbilde at den datoen jeg hadde satt, var riktig. Det var første gang vi kunne se at noe hadde begynt å skje med kreften. Og det var på en måte litt godt å høre, for da visste jeg at jeg hadde gjort det riktige, sier hun gråtkvalt.

SYK: Siden august i fjor har Basse vært syk med kreft. I går sovnet han inn, hjemme med programlederen. Foto: Privat

Men denne helgen merket programlederen at noe ikke var som det skulle. Basse begynte å kaste opp, og hadde nedsatt allmenntilstand.

– Først trodde jeg han hadde fått i seg noe. Men så skjønte jeg etter hvert at det var noe annet, for han ble veldig dårlig og oppførte seg rart. Så da ringte jeg veterinæren mandag morgen.

Har levd sitt beste hundeliv

Helt siden datoen for avlivning ble satt, hadde Sagen avtalt at Basse skulle få sovne inn hjemme:

– Så i går var ikke noe tvil i går. Jeg hadde avtalt hjemmeavlivning, og det ble det.

Sagen har også vært bestemt på at hun ikke skulle få dårlig samvittighet:

SISTE FARVEL: Camilla tok sitt siste, hjerteskjærende farvel med Basse i går. Foto: Privat

– Jeg skal ikke tillate meg selv å ha dårlig samvittighet. Sånn «skulle gjort, burde gjort». Jeg snudde det da han fikk diagnosen, og det føler jeg at jeg oppriktig har gjort. Så jeg skal ikke tillate meg selv å ha dårlig samvittighet.

Programlederen forteller at til tross for sykdom, har Basse levd «sitt beste hundeliv» det siste året. Samtidig var det vanskelig for programlederen å gi slipp én uke før planlagt dato:

– Det var utrolig trist at det var en uke før tiden. Jeg hadde planlagt den siste uken vår sammen. Men han har vært veldig bortskjemt det siste året, og han har levd sitt beste hundeliv. Jeg har gjort alt jeg kan for at han skulle ha det så fint som mulig.