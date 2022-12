God morgen Norge-profilene tar grep etter fjorårets jul: – Tar ingen sjanser

Nå tar God morgen Norge-profilene hver sine grep for å unngå fjorårets sykdomsjul.

Like før jul i fjor satte koronaen sitt spor i God morgen Norge-studioet på Aker brygge. De folkekjære programlederne Vår Staude (56) og Peter Moi Bubresko (47), i tillegg til den populære TV-kokken Wenche Andersen (68) ble alle satt i karantene.

Bubresko var den eneste som slapp unna selve viruset, og rakk akkurat å komme ut av karantene på selveste julaften.

Både førjulstida og selve julaften ble for dem påvirket av koronaviruset på hvert sitt vis.

I år er alle tre tilbake igjen på de årlige God jul Norge-sendingene, men avslører nå hvilke nye grep de har tatt.

Klemmer ikke før jul

Da TV-kokken skulle lage mat på julesendingene til God jul Norge i fjor, måtte Christer Rødseth (31) steppe inn. Andersen lå nemlig koronasyk for tredje gang.

TAR GREP: Etter å ha vært syk med korona hele fire ganger, tar Wenche Andersen klare grep for å holde seg frisk, nå som det nærmer seg jul. Foto: God morgen Norge / TV2

– Det var en skuffelse å ikke kunne feire jul med sønn og svigerdatter, samtidig var jeg såpass dårlig at det var helt greit å være på hytta. Jeg satt på FaceTime med dem og pakket opp de få gavene jeg hadde tatt med til hytta.

Forventningene er derfor mer normale til årets julefeiring, da hun endelig skal få feiret jul med familien igjen.

– Julefeiringen blir som normalt med sønn og svigerdatter, så det blir veldig hyggelig. Jeg skulle akkurat til å få en klem av en kollega her nå, men jeg måtte si nei – jeg klemmer ikke før jul.

Etter at hun fikk korona for fjerde gang i år, har 68-åringen nemlig klare forholdsregler for å unngå sykdom.

– Klemmingen for meg er lagt vekk dette året her. Jeg håndhilser heller ikke, nettopp fordi det har vært mye sykdom hele tiden. Jeg tror vel egentlig at jeg bør være immun, men jeg tar ingen sjanser, forteller hun.

Det finnes mange metoder for å unngå å bli syk, og flere kan nok kjenne seg igjen i å ty til gamle kjerringråd for å unngå nettopp dette.

– Jeg drikker grønn te med masse frisk ingefær og honning hver dag. Det hjelper ikke, men jeg innbiller meg at det hindrer forkjølelse, sier Andersen lattermildt.

Dersom TV-kokkens avstandsregler og den grønne teen gjør susen, vil både hun og Christer Rødseth lage mat i julesendingene til God jul Norge i år.

Andersen forteller at det er en helt egen stemning å sende direkte fra studio under julesendingene.

– Vi er pyntet både foran og bak kamera, og er i feststemning. Det er en mykere sending. Jeg håper det skinner gjennom ruta at vi hygger oss på jobb.

– Det var utrolig trist

Programleder Vår Staude gleder seg ekstra mye til årets julefeiring, ettersom hun fikk korona like før jul i fjor.

– Jeg måtte tilbringe førjulstida mutt putt alene i isolasjon på fjellet. På grunn av korona fikk vi heller ikke feiret julen slik vi hadde gledet oss til i lange tider, sammen med alle barna, forteller programlederen, og fortsetter:

– I stedet satt vi her og der, og hver for oss for å unngå å smitte flere. Det var utrolig trist.

SPENT: Vår Staude gleder seg ekstra til årets julefeiring, da hun endte opp koronasyk og alene på fjellet under fjorårets jul. Foto: God morgen Norge / TV 2

Staude forteller at hun ikke har gjort noen spesielle grep for å unngå sykdom i år, men at hun drikker varm te med epleeddik.

– Noen sa at det var lurt. Det er faktisk ganske godt!

I likhet med at det ble en uforventet og sykdomspreget julefeiring i fjor, kan Staude fortelle at også denne julaften blir litt annerledes.

Begge døtrene hennes, Malin (25) og Anniken (23), skal nemlig feire jul sammen på Bali.

– I år blir julen også veldig spesiell og litt vemodig. De har det som plommen i egget. Litt verre for meg som synes de er veldig langt hjemmefra.

Staude skal derimot feire jul på hytta på Skeikampen, sammen med sønnen Kasper (15), samboeren Knut, søsteren og hennes familie.

Men før det skal hun være programleder under årets julesending på God jul Norge.

Se hvordan det gikk i fjor, da Vår Staude fikk korona rett før julaften.

Selv om familien ikke er veldig nøye på de faste juleritualene, er det noen elementer som skal til for å fange riktig julestemning, forteller hun og fortsetter:

– Det viktigste er å kose seg, tenne masse lys, spise pinnekjøtt og multer fra Nord-Norge og med «gospel-queen» Mahalia Jackson på spilleren. Jeg har vært oppe og pyntet juletre, og testet skiføret. Det er masse snø og skikkelig fin vinter der oppe, nydelige forhold for både langrenn, alpint og min siste favoritt – truger!

– Nå er det smittefest

Sammen med Staude skal Bubresko holde seerne med selskap under God jul Norge i år.

Han satt i karantene i fjor uten korona, og rakk akkurat å slippe ut av karantene før julefeiringen den 24. desember.

SYDENFERIE: Det er flere grunner til at Peter Moi Bubresko vil holde seg frisk til jul. Han skal blant annet feire romjula på Gran Canaria. Foto: GMN / TV 2

– Det er helt absurd å tenke på det nå, men det er jo bare et år siden jeg følte meg helt spedalsk. Jeg ble kastet ut av jobben og hjemmet. Jeg fikk låne en hytte på fjellet, så jeg stakk dit – så kunne jeg kjøre hjem på selveste julaften og teste meg ut av karantene.

For 47-åringen er det nemlig mye hygge som står på spill, dersom han ender opp med å bli syk.

I tillegg til at han jobber for morgenshowet på selveste julaften, har hans to barn, tvillingene Marie (5) og Sebastian (5) bursdag på lille julaften. Kjæresten hans har bursdag på julaften, og sammen får de familiebesøk til julemiddagen.

– Det blir egentlig en ganske kort julaften, for vi reiser til Gran Canaria første juledag. Da må vi stå opp klokka 04.00.

Han har derfor av flere grunner vært redd for å bli syk nå, rett før jul.

– Alle sammen har prøvd å holde seg friske, så vi kommer oss på den turen. Jeg var på en del juleting i begynnelsen av desember, og så har jeg egentlig kansellert ting etter det. Jeg var ikke på julebordet, forteller han og konkluderer:

– Nå er det smittefest, så da har jeg holdt meg i ro den siste tiden for å ikke bli syk. Bank i bordet – jeg er jo ikke syk enda, men alle rundt meg er jo syke, så det kommer sikkert!

