«God morgen Norge»-Desta hadde innbrudd: – Ble en vinn-vinn-situasjon

Programlederen ser tilbake på et absurd øyeblikk.

Påsken står for tur, og «God morgen Norge»-profil Desta Marie Beeder (36) bytter ut programlederskoene til fordel for fjellsko i den gule høytiden.

I TV 2s påskesnakk deler den folkekjære TV-stjernen blant annet om da hun brøt fjellvettreglene og ble utsatt for et innbrudd.

– Hva skal du i påsken?

– Denne påsken skal tilbringes hjemme i Bergen. Hvis været holder, satser jeg på en blanding av bypåske og noen turer i byfjellene.

SPORTY: Programleder i «God morgen Norge», Desta Marie Beeder, skal etter planen vandre i fjellet i påsken. Foto: Privat

– Hva skal til for at du får en perfekt påske?

– Mye tid med familien min, greit vær og mye smågodt i påskeegget.

– Hva er din/familiens mest personlige påsketradisjon?

– Søskenflokken prøver alltid å få til en middag sammen i påsken, ellers elsker jeg at vår påske ikke inneholder for mange tradisjoner. Det betyr mer tid til å virkelig senke skuldrene.

– Har du noen gang brutt fjellvettregler? Hva skjedde?

– Som tidligere værmelder er det skikkelig pinlig å innrømme at jeg glemte å sjekke værmeldingen før en tur over Vidden i Bergen. Det endte med at jeg ble overrasket av tåke, mistet helt retningen og ble reddet av en hyggelig familie med hytte der, som fulgte meg til Ulriksbanen.

Kommer med stikk til Christer

– Hva er din verste ski-opplevelse?

– Klassetur til Hemsedal med slalåmski fra oldtiden. Det endte med at jeg fikk panikk midt i bakken og måtte bli hentet ned med snøscooter.

– Påsken er tiden for krim. Har du selv vært utsatt for noe kriminelt?

– Heldigvis har jeg vært heldig, og ikke vært utsatt for annet enn et innbrudd i boden. Tyven tok med seg masse ting som jeg uansett skulle ha kastet, så det ble en slags absurd vinn-vinn-situasjon.

BYPÅSKE: «God morgen Norge»-profil Desta Marie Beeder tilbringer påsken i hjembyen Bergen i påskeferien. Foto: Privat

– Bok eller podkast i påsken? Har du en anbefaling?

– Jeg skal prøve å lese masse i påsken. Anbefaler alle å lese alt av Agatha Christie.

– Hva spiser du i påsken?



– Lam, ragù og kilovis med smågodt.