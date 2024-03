«God morgen Norge»-Camilla deler om skremmende opplevelse: – Surrealistisk

Den alltid så blide Camilla Botilsrud Sagen (31) tar en velfortjent pause fra TV-ruten på «God morgen Norge» når årets påske setter inn for fullt.

For tiden venter «Jakten på kjærligheten»-bonden på at det skal dumpe frierbrev ned i postkassen, og hva er vel da bedre enn å slå i hjel tiden i eksotiske strøk i høytiden?

Roter det fullstendig til på direkten: – Nei, nei, nei!

Til TV 2 forteller Sagen om påsketradisjoner, mislykkede skiturer og da hun ble utsatt for en skremmende opplevelse i Tysklands hovedstad.

– Hva skal du i påsken?

– I år bryter jeg tradisjonen med påske på fjellet – jeg skal til Sri Lanka sammen med ei venninne. Det blir en helt fantastisk opplevelse og et eventyr.

– Hva skal til for at du får en perfekt påske?

– Sol er det som får meg i påskestemning, så i år har jeg virkelig helgardert meg. Men langrennstur, påskesnaps og afterski i solveggen med familien vil bli savnet – det er egentlig det som er påske for meg.

– Hva er din/familiens mest personlige påsketradisjon?

– Det må være at vi er på hytta i Engerdal sammen.

PÅSKEFEIRING: TV-fjeset Camilla Botilsrud Sagen bytter ut den norske fjellheimen med strender på Sri Lanka i påsken. Her avbildet under en tidligere påske med hunden Basse. Foto: Privat

– Har du noen gang brutt fjellvettregler? Hva skjedde?

– Jeg har hatt noen langrennsturer hvor jeg ikke tilpasset turen helt etter evne og forhold, men konsekvensen var ikke stor – bare vanvittig sliten og lavt blodsukker. Og da blir jeg sur.

– Hva er din verste ski-opplevelse?

– Det var da min far dro meg med på skitur, som var trippel så lang som han forespeilet. I tillegg hadde han to fuglehunder som trakk ham hele veien, mens min kortbeinte beagle labbet ved siden av meg og hatet livet like mye som eieren.

Her går det nesten galt for reporteren: – 600 kilos okse?!

– Påsken er tiden for krim. Har du selv vært utsatt for noe kriminelt?

– Jeg fikk frastjålet lommeboka på dansegulv i Berlin. Studievenninnen og jeg endte kvelden på politistasjonen for anmeldelse og tyskglose-repetering. Litt surrealistisk og rar opplevelse på den politistasjonen, men det gikk bra og reiseforsikringen kom godt med.

– Bok eller podkast i påsken? Har du en anbefaling?

– Bok. Jeg er veldig fan av Wisting-serien av Jørn Lier Horst.

– Har du gjort noe i påsken som du aldri noensinne vil gjenta? Hva skjedde?

– Hm … det må være en dram for mye med påfølgende fall i skisporet, men det kommer nok til å gjenta seg.

PÅSKEKOS: «God morgen Norge»-programleder Camilla Botilsrud Sagen har vanligvis tilbrakt påskene sammen med familien i solveggen. I år er påskefeiringen imidlertid lagt til Sri Lanka. Foto: Privat

– Hva spiser du i påsken?

– Kokt egg i lefse med majones og salt hver morgen. Påskeaften byr ofte på noe vilt, som rype eller rådyr. Jeg vet at det er å banne i kirken, men vi spiser ikke mye lam.

– Hva betyr det kristne påskebudskapet for deg?

– Nå måtte jeg google hva det kristne påskebudskapet er, som kanskje sier sitt. Men det står at: «Kirken feirer påske fordi Gud vet og selv kjenner hva det er å være et menneske, og har skapt oss til et liv i håpet om at kjærligheten er sterkere enn døden.» Og det at kjærligheten er sterkere enn døden, er et fint budskap. Nå skal jeg jo snart finne den store kjærligheten også.