Ylvis-brødrene er i Japan: Fremfører «The Fox»

Bård og Vegard Ylvisåker tok hele verden med storm i 2013, etter låta «The Fox (What Does the Fox Say?)» ble verdenskjent.

Etter suksessen opptrådte duoen på blant annet «The Today Show» på NBC.

De ble også intervjuet av selveste Ellen Degeneres på talkshowet hennes.

Tiktok-trend

Nærmere ti år etter lansering får brødrene igjen oppmerksomhet for den kjente låta.

Men nå er det japanske fans som har fått dilla.

Danse-trenden «Kitsune dance», oversatt på norsk som «reve-dansen», ble populær blant japanske tiktokere tidligere i år.

Låta som brukes sammen med reve-dansen, er ingen andre enn Ylvis-brødrenes «The Fox».

Oppmerksomheten toppet seg da det japanske baseball-laget «Nippon Ham Fighters» introduserte et nytt segment mellom kampomgangene: Maskoten deres «Frep the Fox» gjorde Tiktok- dansenummeret «kitsune»-dansen, til lyden av Ylvis' hitlåt «The Fox».

Sangen og dansen fikk såpass mye oppmerksomhet at den skjøt seg inn på Japans Top 50-liste på Spotify i sommer.

God kveld Norge har vært i kontakt med Bård og Vegard Ylvisåkers manager, Jørgen Thue. Han forteller om den økende oppmerksomheten.

– «The Fox» tok aldri helt av i Japan, men nå har den blitt en hit, sier Thue.

Etterspurt duo

Baseball-laget «Nippon Ham Fighters» tok Ylvis-brødrenes låt og gjorde det til sin egen kjenningsmelodi. «The Fox»-låta ble deretter spilt under hver kamp.

Siden sommeren har en opptreden fra den norske duoen vært etterspurt.

Til den japanske fansens store glede, godtok Ylvis forespørselen og er mandag i Japan.

OVER HELE VERDEN: I 2013 dro Ylvisbrødrene verden rundt for å fremføre den kjente låta. Foto: Steve Marcus / Reuters

– Vi er her nå fordi baseball-laget har «The Fox» som sin «theme song». De har hatt kamp, og inviterte derfor Ylvis til å spille, forteller Thue.

Thue forteller på telefonen til God kveld Norge at opptreden gikk kjempebra, og at det var fantastisk stemning blant publikum. Han legger til at Ylvis-brødrene fikk med seg hele 350 dansere under opptredenen.

– I Japan er det fortsatt koronarestriksjoner. Det er ulovlig å skrike og synge med på sangen. Publikum fikk lov til å klappe når sangen var over, sier han.

Thuen forteller at turen går nå videre for å besøke ulike japanske tv-show før de vender snuta hjem mot Norge.

«Nippon Ham Fighters» har lagt ut hele opptredenen på sin offisielle Twitter-konto: