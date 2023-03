«White Lotus»-stjernen ble bedt om å velge seksuell orientering

Lukas Gage (27), kjent fra suksesseriene «White Lotus» og «You», forteller at han ble droppet av en agent for valget om å ikke merke egen seksualitet.

I et intervju med The New York Times fortalte skuespilleren at han føler seg presset «hele tiden» til å identifisere sin seksuelle orientering.

– En agent som droppet meg sa: «Slutt å farge håret ditt, slutt å ha rare klær, og velg en vei: homofil, bi eller streit. Det er for forvirrende», fortalte Gage.

Skuespilleren har aldri diskutert seksualiteten sin i det offentlige, men har flere ganger spilt LHBTQ+-karakterer.

– Jeg skjønner at det er viktig å få frem stemmen sin og bli hørt, men la meg gjøre det når jeg er klar. Og det er skuespill. Jeg føler at alle burde få muligheten til å spille hva de vil.

– Jeg er en ganske åpen bok om det meste i livet mitt, men jeg har et problem med den kulturen hvor alle skal vite alt om alle og ingenting kan være hellig. Det er en merkelig linje som jeg fortsatt prøver å finne ut av.