Vurderer sammenslåing av gigantselskapene

SAMARBEID: Direktørene David Zaslav og Bob Bakish diskuterer samarbeid. Foto: Michael M. Santiago for Getty Images via AFP / Eduardo Munoz Alvarez for AP / NTB

Warner Bros. Discovery-sjef David Zaslav (63) og Paramount Global-sjef Bob Bakish (60), har den siste tiden vurdert et helt spesielt samarbeid.



Tirsdag møttes de to sjefene nemlig til et lunsjmøte i New York, for å diskutere en potensiell sammenslåing av de to gigantselskapene.

Zaslav skal også ha vært i kontakt med Shari Redstone, som har en eierandel i Paramount Global, om den potensielle sammenslåingen. Det var Axios som meldte om saken først.

Ulik markedsverdi



Når det gjelder markedsverdien til selskapene, er Warner Bros verdens største mediekonsern, med en markedsverdi på 28,4 milliarder dollar. Paramount Global på sin side har en foreløpig markedsverdi 10,3 milliarder dollar.



Dermed er den samlede markedsverdien til selskapene drøyt 400 milliarder norske kroner.



Kilder peker mot at Paramount skal befinne seg i en presset økonomisk situasjon, grunnet en gjeldsbyrde på 15 milliarder dollar. Dette har resultert i at selskapet nå jakter en strategisk partner eller kjøper.



Styrkes mot konkurrenter



Ved en eventuell avtale, vil de to medieselskapene slå sammen sine eiendeler som inkluderer TV, film, sport og strømmetjenester, for å oppnå en bredere skala og driftseffektivitet.

De skal spesielt ha stor interesse av å kombinere deres Max og Paramount+ premium-strømmetjenester, for å strykes mot konkurrenter som Netflix, Hulu og Disney+.

WBD har HBO, CNN og selskapets filmstudioer. Paramount på sin side eier også flere filmstudioer, i tillegg til kringkastingsgruppen CBS.

Representanter for Paramount Global og WBD har foreløpig ikke kommentert saken offentlig.