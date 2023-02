Vurderer å selge «Side om side»-villaen

Den tiende og aller siste sesongen av humorprogrammet «Side om side» spilles inn til våren.

Dette er NRKs mest sette humorprogram og en rekke kjente skuespillere har medvirket i den. Blant annet Pernille Sørensen, Tore Sagen og Jon Almaas.

Nå som det går mot slutten for den populære serien, har NRK tatt en vurdering på hva som skal skje med det velkjente huset, lokalisert på Røa. Det skriver Akersposten.

NRK kjøpte huset

Her har Vidar Magnussens karakter, Jonas Kvaale, bodd i snart ti sesonger.

TI SESONGER: Vidar Magnussens karakter har bodd i huset i snart ti sesonger. Foto: Gorm Kallestad

I tillegg til dette er alle scenene til Lisbeth (Pernille Sørensen) og Frode (Tore Sagen) som foregår innendørs, spilt inn i huset.

NRK kjøpte den brune villaen i Fådveien tilbake i 2013. Nå forteller kanalen at huset begynner å bli nedslitt og at det er usikkert hva som vil skje med det etter at de er ferdig med siste sesong.

NEDSLITT: NRK forteller at huset som er brukt i humorserien trenger oppussing før det kan brukes til noe. Foto: Google maps

Trenger oppussing

Til Akersposten sier prosjektleder og kreativ produsent for serien, Sigmund Falch følgende:

– Man trenger å pusse opp før det kan brukes til noe annet. Det blir nok revet – med mindre en ihuga «Side om side»-fan har lyst til å kjøpe det.

I 2018 spurte avisen Tore Sagen om han kunne tenke seg å kjøpe huset etter de er ferdig med serien for godt.

– Kanskje, svarte han da.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra NRK, foreløpig uten å lykkes.