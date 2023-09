Voldektsdømt «That 70's Show»-stjerne overvåkes i fengsel

Torsdag kveld kom nyheten om at skuespilleren Danny Masterson (47) er dømt til 30 års fengsel for å ha forgrepet seg på to kvinner for rundt tjue år siden.

Voldtektene skal ha skjedd i Mastersons Hollywood Hills-hjem i tidsrommet fra 2001-2003, som var da 47-åringen spilte karakteren Steven Hyde i den populære serien «That 70's Show».

Kvinnene hevder at Masterson skal ha dopet dem ned før han voldtok dem. 47-åringen har hele tiden hevdet sin uskyld og mener de seksuelle forholdene var frivillig.

Skuespilleren fikk dommen torsdag kveld, norsk tid. Etter å ha blitt funnet skyldig på to av tre punkter i mai, var det ventet at Masterson skulle få en dom på mellom 30 år og livstid.

Overvåkes i fengsel

Fredag morgen melder nyhetsnettstedet TMZ at skuespilleren er under døgnkontinuerlig oppsyn via overvåkingskamera.

I tillegg til overvåkning kommer fengselsbetjenter innom cellen hver halvtime for å sjekke til Masterson, ifølge kilder til nettstedet.

Årsaken bak skal være av hensyn til hans mentale helse etter torsdagens straffeutmåling.

Ifølge kilder til TMZ sitter 47-åringen på en celle i Los Angeles, men skal bli overført til et annet fengsel i California.

Fikk sparken fra Netflix-serie

Voldtektsanklagene har påvirket skuespillerens karriere, som i 2017 resulterte i at han fikk sparken fra Netflix-serien «The Ranch».

Han møtte først i retten i oktober i fjor, men det endte med at juryen ga opp en måned senere. Grunnen skal ha vært at de ikke klarte å komme til en avgjørelse.

Mastersons forsvarere forsøkte å få siktelsen kastet, men den ble som kjent tatt opp på ny.