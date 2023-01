Vitset om Golden Globe-skandalen: – Jeg fikk jobben fordi jeg er svart

I 2021 ble den berømte prisutdelingen Golden Globe Awards kritisert for manglende mangfold og korrupsjon.

Det er organisasjonen The Hollywood Foreign Press Association (HFPA) som står bak prisen. Organisasjonen består av 87 journalister.

Kritikkstormen startet med en artikkel i Los Angeles Times, der det ble påpekt at det ikke var et eneste svart medlem i hele organisasjonen.

Dette førte til at flere valgte å boikotte utdelingen, og store stjerner protesterte ved å levere tilbake sine priser. Fjorårets utdeling ble heller ikke vist på TV av samme grunn.

HFPA har i etterkant lovet og iverksatt flere endringer.

Tok for seg «elefanten i rommet»

I natt gikk den første prisutdelingen av stabelen etter skandalen som rammet dem for to år siden.

Under årets utdeling var det komiker Jerrod Carmichael (35) som ledet showet. Under sin åpningsmonolog benyttet han anledningen til å ta for seg «den store elefanten i rommet».

– Jeg er programlederen deres, Jerrod Carmichael, og jeg skal fortelle dere hvorfor jeg er her. Jeg er her fordi jeg er svart, sier han til et lattermildt publikum.

KRITIKK: Jerrod Carmichael under sin åpningsmonolog, hvor han både vitset om og kritiserte juryens tidligere mangel på mangfold. Foto: Rich Polk / AP

Videre tar han opp grunnen til at utdelingen ikke ble sendt på TV i fjor.

– Det er fordi HFPA, jeg vil ikke si at de var en rasistorganisasjon, men de hadde ikke et eneste svart medlem før George Floyd døde. Gjør hva du vil med den informasjonen, sier Carmichael fra scenen.

I mai 2020 ble George Floyd drept under en pågripelse. Drapet ble filmet og spredt på internett, noe som førte til omfattende demonstrasjoner over hele USA, og i en rekke europeiske byer - også i Norge.

Tusenvis tok til gatene for å demonstrere mot rasisme og politivold.

Fikk 500.000 dollar for jobben

Carmichael forteller videre at han var usikker på om han ønsket å takke ja til jobben.

Da han ble oppringt av produsent Stephen Hill, tenkte han: «det ene minuttet er du hjemme og lager te, mens det neste blir du invitert til å være det svarte ansiktet til en kritisert, hvit organisasjon».

35-åringen sier at han gjorde det han alltid gjør når han har et «rasemoralsk dilemma» - han ringte vennen sin, Avery.

– Avery, for denne monologens skyld, representerer hver svart person i Amerika.

Komikeren forklarte denne Avery om kontroversen, og fikk umiddelbart spørsmål om hvor mye Golden Globes var villig til å betale ham.

Da Carmichael fortalte henne at han ble tilbudt 500 000 dollar, noe som tilsvarer nær fem millioner norske kroner, var Avery klar i sin mening:

«Hvis du ikke tar på deg en fin dress og tar pengene til de hvite...».

– Og jeg glemmer på en måte at der jeg kommer fra, så lever vi alle etter en streng «ta-pengene-mentalitet», fortsetter komikeren, og sier at det var da han bestemte seg for å ta jobben.

Ikke interessert i å høre om endringene

Carmichael forteller videre at han var stolt over avgjørelsen helt til han fikk en e-post fra manageren sin om at Helen Hoehne, presidenten av The Hollywood Foreign Press Association, ønsket å ta en en-til-en prat med ham.

– Jeg takket nei. Jeg kjenner igjen en felle når jeg hører en felle.

Presidenten av HFPA ga seg ikke, og Carmichael tenkte at han ikke hadde noe valg:

– Vel, de spør egentlig ikke, Jerrod, de insisterer på at du møter henne. Men så tenkte jeg - eller hva? Skal de sparke meg? De har ikke hatt én svart programleder på 79 år, også skal de sparke den første?

– Da de kom tilbake til meg en tredje gang, sa de til meg at Helen bare ønsket å opplyse meg om endringene organisasjonen har gjort i hensyn til mangfold, forteller han.

PRESIDENT: Presidenten av The Hollywood Press Association, Helen Hoehne, under nattens utdeling. Foto: Rich Polk / AP

Videre sier 35-åringen at han ikke var interessert i å høre hvilke endringer organisasjonen hadde gjort.

– Jeg skal være helt ærlig med alle her i kveld. Jeg trenger egentlig ikke å høre det. Jeg tok denne jobben forutsatt at de ikke hadde endret seg i det hele tatt. Jeg hørte at de fikk seks nye, svarte medlemmer. Uansett, gratulerer til dem, men det er ikke grunnen til at jeg er her.

Carmichael forteller at grunnen til at han er til stede på scenen er alle menneskene i salen.

– Jeg ser ut i dette rommet, og jeg ser mange talentfulle mennesker - folk jeg beundrer, folk som jeg gjerne vil være som, folk jeg er sjalu på og folk som virkelig er utrolige kunstnere.

Han sier så at uansett hva fortiden til The Hollywood Foreign Press måtte være, er dette en kveld han vil feire.

– Jeg synes denne bransjen fortjener kvelder som disse. Jeg er glad dere alle er her. Og vi skal ha det gøy i kveld, avslutter han monologen med.