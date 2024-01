Viser frem skade: – Vondeste jeg noensinne har opplevd

Under premierefesten til «Ylvis mot Ylvis» tirsdag kveld dukket influenser Linni Meister opp med det som kan beskrives som hjemmesnekret plaster på fingrene.

Nylig var hun nemlig på vei hjem fra et middagsselskap da hun sklei på isen.

– Hva var det som skjedde?

– Jeg gikk i høye hæler, som er en av mine mange vintersko, også klarte jeg å skli, forteller Meister til God kveld Norge.

– Jeg var edru vel og merke, men i stedet for å lande på armen som et normalt menneske, så tar jeg meg i mot med høyre hånda mi. Hvor de lange neglene er det som demper hele fallet, legger hun til.

GAFFATEIP: Linni Meister har brukt gaffateip som plaster på de to knekte neglene. Foto: Bernhard Moe Nyquist / God kveld Norge

Det resulterte i at to av neglene hennes spratt opp.

– Jeg har shellac over mine egne negler, noe som gjør de ekstra sterke. Det som da skjedde var at neglene mine under knakk, og nå tyter det ut masse væske.

Fingrene har hun derfor plastret opp med gaffateip.

– Det gjør jævlig vondt. Egentlig skulle jeg til negledama mi i dag og fikse det, men jeg tør ikke, sier hun fortvilt.

– Det er det vondeste jeg noensinne har opplevd. Jeg har fått kneet ut av ledd, jeg har vært i mange forskjellige ulykker, men dette er seriøst det verste. Det blir jo brukt som torturmetode, så... jeg har torturert meg selv.

Meister var likevel i godt humør før hun gikk inn for å få med seg første episode av de nye TV 2-programmet «Ylvis mot Ylvis».

YLVIS: Bård og Vegard Ylvisåker. Foto: Bernhard Moe Nyquist / God kveld Norge

SANGER: Daniel Kvammen dukket opp på premierefest. Foto: Bernhard Moe Nyquist / God kveld Norge

INFLUENSER: Nora Haukland poserte foran kameraene. Foto: Bernhard Moe Nyquist / God kveld Norge

PROGRAMLEDER: Annika Momrak smilte bred på premierefesten til «Ylvis mot Ylvis». Foto: Bernhard Moe Nyquist / God kveld Norge

TV-PROFIL: Alexander Sæterstøl dukket opp uten sin bedre halvdel på premierefest. Foto: Bernhard Moe Nyquist / God kveld Norge

TV 2-PROFIL: Desta Beeder på premierefesten til «Ylvis mot Ylvis». Foto: Bernhard Moe Nyquist / God kveld Norge

SKUESPILLER: Per Christian Ellefsen har en rolle i den nye serien «Ylvis mot Ylvis». Foto: Bernhard Moe Nyquist / God kveld Norge

KOMIKER: Calle Hellevang Larsen dukket opp på premierefesten for å vise støtte til sine gode kolleger og venner Bård og Vegard Ylvisåker. Foto: Bernhard Moe Nyquist / God kveld Norge