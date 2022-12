– Virker som en spekulert, manipulativ handling

Julianne «Pilotfrue» (32) og Ulrik Nygård (42) la lørdag ut en video på Snapchat, der toåringen i huset fikk en splitter ny iPhone i tredje luke i pakkekalenderen.

Dette har skapt store reaksjoner. Til God kveld Norge sa blant annet Kristin Gjelsvik at hun håper folk avfølger paret i sosiale medier som følge av dette.

– Jeg har møtt Julianne flere ganger, og hun er en oppegående, god person, og derfor gjennomskuer jeg dette som et rent PR-stunt. Helt forkastelig i en tid der folk har så dårlig råd at de må velge mellom mat og strøm, uttalte hun.

Flere har reagert på at paret publiserer dette, i en tid der mange sliter økonomisk.

Beklaget i egne kanaler

Mandag formiddag hadde paret enda ikke kommentert på kontroversen, utover i egne sosiale medie-kanaler.

Etter massiv kritikk fra flere hold, beklaget paret sterkt i en story på Instagram.

«Vi føler oss som verdens verste mennesker og tar til oss kritikken. Resten av kalendergavene i år blir donert bort til familier som ikke har råd til julegaver», skriver Nygård i meldingen på Instagram.

– Tar betalt for slike intervjuer

Da God kveld Norge tok kontakt med paret i helgen, svarte Julianne Nygård følgende i en melding:

– Vi stiller gjerne opp i en julereportasje med hele familien og besvarer disse spørsmålene, men vi tar betalt for slike intervjuer. Send meg en mail om dere er interessert.

Da vi mandag formiddag tar kontakt med Nygård igjen og konfronterer paret med dette, har pipa fått en annen lyd.

Nå konkretiserer Julianne Nygård at de tar betalt for større reportasjer av typen julereportasjer, og at det at de ikke svarer på kritikk uten betaling beror på en misforståelse.

SNUDDE: Pilotparet snudde etter massiv kritikk, og hevder nå at de donere bort resten av kalendergavene. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Kort tid etter dette får vi beskjed om at hun vil komme til å kommentere kritikken.

– Det er umulig å forsvare et kjøp av en iPhone til et barn i en tid hvor mange har det vanskelig, så den talen skal vi spare alle for, sier Nygård til God kveld Norge.

Influenseren forsvarer iPhone-gaven, og sier at den til tross for å være langt fra en nødvendighet, er noe som vil komme praktisk inn i kommunikasjon med familien over FaceTime.

Snudde etter kritikken

Nygård hevder at deres valg om å snu og donere bort resten av gavene kom etter oppfordringer fra flere hold.

Paret bekrefter at de først valgte å donere til Mads Hansens innsamlingsaksjon etter programlederens oppfordring på sosiale medier.

– Vi velger å flytte fokuset vekk fra gavene til barna denne julen, nettopp fordi vi har fått tilbakemeldinger på at det gjør vondt å se på for familier som har det tøft økonomisk, sier Nygård.

Nygård hevder at hun og mannen nå planlegger å donere resten av kalendergavene til familiene som kontaktet dem med kritikk for julekalendervideoen.

– Alt virker planlagt

Det hele får kommunikasjonsrådgiver og sosiale medier-ekspert Hans-Petter Nygård Hansen til å stusse.

– På bakgrunn av alt dette så virker det som en spekulert, manipulativ og planlagt handling, sier Nygård Hansen til God kveld Norge.

Han reagerer også på at paret har forsøkt å fremstille seg selv som offer i egne sosiale medier-kanaler.

– «Føler oss som verdens verste mennesker». Det er et økt fokus på å fremstå som et offer her. At monstrene er alle som hater. At de gir etter for presset og donerer alle gavene, kan virke som en planlagt strategi for å komme ut av det som helter, mener han.

På et tidspunkt skrev Julianne Nygård at de får hatmeldinger uansett hva de foretar seg. Hun skrev også at de fikk hatmeldinger da de ga ungene termos, tøfler og godteri.

HEVDER STUNT: Kommunikasjonsrådgiver og sosiale medier-ekspert Hans-Petter Nygård Hansen mener influenserparets julekalenderkontrovers kan være et stunt. Foto: Terje Bendiksby

«De som hater har bare bestemt seg for å hate», skrev hun på Snapchat, og la til at det er helt frivillig å følge dem på sosiale medier.

Nygård Hansen tror, basert på innsikten han besitter, at både Julianne og Ulrik Nygård vet utmerket godt at et innlegg der de gir toåringen en iPhone vil skape reaksjoner.

– Spinner de dette riktig, så kan de sitte igjen med en opplevelse av at «all PR er god PR». I alle fall hvis annonsørene nå skulle velge å kjøpe oppdrag av «Pilotfruen» fordi hun høster stor oppmerksomhet og masse engasjement etter at hun gikk fra å være monster, til å bli et offer, til å ende opp som en helt, hevder han.

– I korte trekk har de fått masse oppmerksomhet, mediene har skrevet masse kritisk, de har «lagt seg flate», og de gir bort alt i håp om å fremstå som helter, noe som kan resultere i nye «influencer marketing»-oppdrag, legger han til.

Når influenserparet konfronteres med Nygård Hansens kritikk, avviser de påstandene om at julekalenderen var et stunt.

– Vi har ikke planlagt dette som et stunt fra vår side. Julekalenderen vår var og er fortsatt ment for å spre juleglede. Vi tråkket bare veldig feil i starten, og det er vi lei oss for nå. Heldigvis er det mange dager igjen av desember som vi kan bruke til å spre mer glede og til å støtte flere som virkelig trenger det, skriver Julianne Nygård i en melding til God kveld Norge.

– Oppmerksomheten har stupt

Sosiale medier-ekspert Nygård Hansen synes likevel det hele er oppsiktsvekkende, og påpeker at medieoppmerksomheten rundt paret har «stupt» de siste årene.

– Innsikten jeg sitter med viser at «pilotparet» har hatt en fallende kurve av medieoppmerksomhet fra 2020 og fram til i dag. Mens de i 2020 var omtalt i rundt 170 artikler, har de så langt i 2022 kun vært nevnt i 26. Jeg mistenker at alt dette er et forsøk på å gjenreise oppmerksomheten. Og det enkleste grepet for å få oppmerksomhet, er jo å bruke sensasjon, sier han.

– Det er nærmest sensasjonelt at man gir en så dyr telefon til en toåring. Dette blir naturligvis forsterket av at vi lever i en tid der folk sliter økonomisk, legger han til.

Influenserparet avviser at de kjenner seg igjen i dette.

– Vi har ikke merket noe til den «fallende kurven» han snakker om, sier «Pilotfrue».

Oppfordrer influensere til å tenke seg om

I en kommentar til God kveld Norge uttrykker psykolog og professor ved Universitetet i Tromsø, Willy-Tore Mørch (74), bekymring for at influensere som viser fram dyre gaver på sosiale medier vil skape kjøpepress blant deres følgere.

– Influensere bør, etter min oppfatning, alltid vurdere nøye om rådene de gir vil få skadelig virkning, enten det er på individ- eller samfunnsplan, sier Mørch til God kveld Norge.

Videre fraråder Mørch på det sterkeste å gi unge barn tilgang på smarttelefoner.

– Det er en reell fare for at en toåring vil bli fullstendig oppslukt av de levende bildene på telefonen, og utvikler symptomer som ligner avhengighet. Barnet vil fortsette å se inntil noen avbryter det. Men avbrytelsen vil føre til konflikt, sier Mørch og legger til:

– Barn under åtte til ti-årsalderen har ikke bruk for mobiltelefon. Småbarn bør begrense skjermbruk til et par timer om dagen, regulert av foreldrene, avslutter Mørch.