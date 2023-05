– Virker som at folk tror det er noe alvorlig galt

Nylig delte treningsprofil og tidligere glamourmodell Lene Alexandra Øien (41) et kritisk innlegg på sin Instagram-profil, der hun tok for seg problematikken rundt å stille spørsmål om barn og barnløshet.

41-åringen synes det er kritikkverdig at de fleste kvinner over 20 år blir spurt om de ønsker seg barn.



– Ikke alle kan få barn, selv om det glorifiseres og kan virke så enkelt på Instagram. Det snakkes ikke mye om det, men det er mange som har hatt ufrivillig abort flere ganger og som av ulike årsaker faktisk ikke kan få eller ønsker å få barn, skriver Øien i innlegget.



– Dessverre kan det virke som om folk lurer på om det er noe alvorlig galt med deg om du ikke lever opp til A4-livets uskrevne regler, fortsetter hun.

Øien får støtte i sin kritikk fra forsker Thomas Hansen. Les hva han sier lenger ned i saken.

Retter kritikk mot media

Hun lister også opp grunner til at man ikke bør få barn - blant annet ansvaret det medfører, at verden slik den er nå «kanskje ikke er en verden du vil barnet ditt skal fødes inn i», at det er dyrt og at «du gir fra deg friheten din over en lengre periode».

God kveld Norge har vært i kontakt med Øien, som har gitt tillatelse til at innlegget hennes brukes i denne artikkelen. Utover dette ønsker hun ikke å legge til en ytterligere kommentar i saken.

I kommentarfeltet får Øien massiv støtte fra både kjente og ukjente. Blant over hundre kommentarer finner man samfunnsdebattant og journalist Ingeborg Senneset (38).

Senneset har, i likhet med Øien, ingen barn.

– Viktig tema. Hilsen mamma til firbeint, skriver 38-åringen.



Ingeborg Senneset kjenner seg igjen i det Øien skriver om, og retter kritikken mot pressen. Foto: Lise Åserud

Til God kveld Norge retter Senneset kritikken særlig mot media.

– Disse spørsmålene kommer opp med jevne mellomrom i journalistikken, spesielt kjendisjournalistikken, sier hun.



Samfunnsdebattanten hevder at det forventes svar, spesielt fra kvinner i en viss alder, både om de ønsker seg barn, hvor mange de vil ha og eventuelt når. Hun legger også til at folk som allerede har barn, får spørsmål om når neste kommer.

Senneset sier at spørsmål rundt barn kan være et sårt tema for flere, og trekker frem flere grunner til hvorfor man skal unngå å spørre om akkurat dette.

– Kanskje spør du noen som spontanaborterte i går, eller noen som har uenigheter i forholdet sitt om de skal ha barn eller ikke, sier hun og legger til:

– Eller som for meg, for å være litt personlig her - noen som ikke vet om de overhodet kan få barn. Årevis med anoreksi kan ha ødelagt evnen til å få barn, det vet man ikke før man har prøvd, sier hun til God kveld Norge.

Øien skriver i sitt innlegg at flere får barn i frykt for å bli ensom når man blir eldre. Dette mener Senneset er en underlig måte å forhindre ensomheten på.

– Jeg vil nok si at i et moderne samfunn uten hungersnød, ville det være noe underlig å gå gjennom en befruktning, en graviditet, en fødsel og 30 år med oppdragelse bare for kanskje å være litt mindre ensom de aller siste dagene av livet ditt. Det er nok andre, mer bærekraftige grep å ta enn det, og det har jeg tillit til at de fleste tar, sier 38-åringen.



Avslutningsvis kommer hun med en klar oppfordring til journalister som spør intervjuobjektene sine om barn:

– For journalister er det relativt enkelt - handler saken om barn eller familie, og det er en del av premisset for intervjuet, spør om barn. Men gjerne off record først, og kartlegg hvilken vinkling de tenker. I siste ledd handler det om anstendighet, etikk og relevans.

– Kloden har behov for færre barn

Forsker ved Folkehelseinstituttet og OsloMet, Thomas Hansen, synes Øien har en rekke gode poenger som han mener mange vil være enig i. Han har forsket mye på livskvalitet i forhold til barn og barnløshet.

Hansen forteller at det er sterke sosiale og kulturelle, kanskje også biologiske føringer, mot å få barn.

– Særlig er presset stort for kvinner, og de møter mange fordommer dersom de ikke vil ha barn. Som at de er egoistiske, umodne, ikke vet sitt eget best, og at de vil angre. Men det har nok blitt litt lettere enn før å velge sine egne liv og å velge bort det med barn, sier Hansen til God kveld Norge.

I likhet med Øien, lister også han opp flere grunner til å ikke få barn. Han trekker særlig frem at å ha barn er et stort ansvar som krever enormt mye forsakelse, tid og krefter i en periode.

– Kloden har behov for færre barn, ikke flere. Man kan heller bli fosterforeldre. Det er over tusen barn som trenger fosterforeldre i Norge, forteller Hansen, som selv er fosterforelder.

Forsker ved Folkehelseinstituttet og OsloMet Thomas Hansen. Foto: Privat

Hansen tror at mye kan stamme fra misunnelse, og at flere ser med skepsis på andre som velger «utradisjonelle liv» eller går mot strømmen.

– Kanskje er noen småbarnsforeldre innerst inne litt misunnelig på de som slipper stress og bekymring, drar på mer spennende ferier og kan bruke tid og penger på egne interesser, sier Hansen.

Avslutningsvis mener han at det burde være større åpenhet rundt temaet, som igjen vil gjøre det lettere for de som velger å ikke få barn.

– Kanskje tonen, blant småbarnsforeldre særlig, oppleves som litt hard og kritisk. Mange er nok uenig i premisset - de synes ikke det er problematisk å diskutere det.