Ville finne seg en kjæreste på Kompani Lauritzen

GOD KVELD NORGE (TV 2): Agnete Husebye (27) har intensivert jakten på en kjæreste, men ble skuffet over utvalget på Setnesmoen leir.

– Det var veldig gøy, men jeg angret hver dag nesten, sier Agnete Husebye når hun gjester God kveld Norge, og forklarer:

– Da jeg skrubbet gulvet lurte jeg på hvorfor jeg frivillig hadde sagt ja til det der, ler hun.

Hun har vært med på mange realityprogrammer, fra 71 grader nord til Skal vi danse og 16 ukers helvete, men det var i programmet til Dag Otto Lauritzen at hun hadde det verst.

– Det var ille på hver sin måte, men jeg var mest nede under Kompani Lauritzen. Det var der jeg kjente at jeg levde på ordentlig, og trodde jeg skulle dø flest ganger, sier Husebye.

REKRUTT: Kompanirekrutt 40 Husebye lurte ofte på hva hun hadde sagt ja til. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Vil være som Vendela

Hun fikk spesielt god kontakt med Vendela Kirsebom.

– Vi var litt skjøre begge to, så det var fint å ha hverandre. Vi tenkte at vi skulle komme oss gjennom det sammen, så det var veldig hyggelig.

Når hun blir 56 år vil hun være som Kirsebom.

– Bare være så sprek og kul, og begi meg ut på noe nytt og skummelt som hun gjør. Ingen så for seg at Vendela skulle bli med på Kompani. Så jeg vil ha det mindsetet når jeg er på hennes alder, sier 27-åringen.

TROPP: Husbye sier at alle ble gode venner på Setnesmoen. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Ville finne kjæreste

Husebye ble litt skuffa over at det ikke var flere single deltagere på leiren.

– Det var meg, Grunde, Carina og Turab, selv om han latet som at han ikke var singel. Så jeg hadde egentlig planer om å finne meg en kjæreste der inne, men da jeg kom inn og så hvem som var der tenkte jeg at det ble litt vanskelig.

– Jeg kan ikke bli sammen med Grunde, vi er litt forskjellige folk. Men han er en veldig god venn, jeg liker han på den måten, smiler Husebye.

Bruker Tinder-oftere

Hun forteller at hun har intensivert jakten på en kjæreste i det siste, og tatt i bruk sjekkeappen Tinder mer flittig.

– Jeg skal på date nå etterpå, faktisk. Vi skal spille shuffleboard. Jeg har hatt planer i sikkert fire år nå om å begynne å dra på dates, så nå tenkte jeg: «La oss bare gjøre det», forteller hun.

Hun sier at hun veldig fort gir opp folk på Tinder.

– Så fort de sier noe kjedelig så gidder jeg ikke å svare. Eller så fort jeg blir sånn.. «Nææh». Jeg er egentlig veldig dårlig på Tinder, det er først nå at jeg har begynt å bruke det.

Husebye har hvert fall nok av menn å velge i, for da Marte Bratberg tok over profilen hennes hadde hun 8347 «likes». Se hvordan det gikk da Bratberg sendte melding til to av dem: