– Vil nok ikke se mye til meg resten av året

TREKKER SEG TILBAKE: Tilstanden gjør at Lewis Capaldi må trekke seg tilbake fra rampelyset. Foto: Matt Crossick

I starten av juni kunngjorde Lewis Capaldi (26) at han var nødt til å avlyse alle arbeidsforpliktelser fram til 24. juni.

Capaldi har vært åpen om sine kamper mot Tourettes. Tilstanden gjør at han har fått problemer med å kontrollere bevegelser og har tale- og stemmeavvik. Dette har gjort det vanskelig for den populære artisten å skulle opptre.

Lørdag returnerte sangeren til scenen under en opptreden i Glastonbury.

Trenger en ny pause

Under konserten var han igjen åpen om hvorfor han hadde tatt en tre ukers pause før musikkfestivalen.



– Jeg tok tre uker fri fordi jeg ikke har hatt en eneste stopp i starten av året, og jeg ønsket en pause for hodet mitt og min mentale helse. Jeg ville komme tilbake og gjøre Glastonbury, fordi det er så utrolig.



Under lørdagens opptreden fikk Capaldi nok en gang vanskeligheter med å fullføre showet. Mot slutten av konserten bekreftet han at han kommer til å ta en ny pause i de kommende ukene. Det skriver Daily Mail.



– Jeg føler at jeg må ta en liten pause til i løpet av de neste ukene. Dere vil sannsynligvis ikke se mye til meg resten av året, fortalte en tydelig preget Capaldi til publikum.

Støtte fra fansen

Sangeren fikk god støtte fra publikum da han begynte å slite med å fullføre sangtekstene. Det fikk ham til å beklage til folkemengden flere ganger.

Mens han hostet og slet med å synge, hjalp fansen ham med å synge låtene.

Til tross for store vanskeligheter, insisterte sangeren på å fullføre showet, og konserten fikk en følelsesmessig avslutning da publikum sang hiten «Someone You Love» for ham.