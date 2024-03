Vil navngi Hollywood-stjerne: – Alle skal få vite sannheten

«Pitch Perfect»-stjernen Rebel Wilson (44) skal etter planen utgi en selvbiografi i starten av april.

Boken, som får tittelen «Rebel Rising», har tilsynelatende ikke falt i god jord hos alle, til tross for at den ennå ikke er utgitt.

Skuespilleren hevder nemlig at hun skal ha blitt truet etter å ha avslørt at hun kommer til å navngi en Hollywood-skuespiller, og vil røpe hans tidligere oppførsel mot henne.

Det melder Deadline.



Wilson har tidligere uttalt at hun ville dedikere et helt kapittel i boken sin til et «massivt rasshøl» hun en gang jobbet med.

Nå har hun tatt til sosiale medier hvor hun oppdaterer fansen på situasjonen.

– Nå prøver drittsekken å true meg. Han har ansatt en krise-PR-sjef og advokater. Han prøver å stoppe pressen om min nye bok. Men boken VIL komme ut, og dere vil alle få vite sannheten, skriver hun ifølge nettstedet.

Hvem Wilson refererer til er foreløpig ikke kjent.

44-åringen er kanskje mest kjent for sine roller i «Pitch Perfect»-filmene, «How to Be Single» og «Bridesmaids».