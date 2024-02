Video skaper reaksjoner

GJEST: Alicia Keys var en av gjesteartistene under Ushers opptreden. Foto: BRIAN SNYDER

Fansen la merke til at det var noe som skurret da Alicia Keys Super Bowl-opptreden ble lastet opp på nett.

Super Bowl er et av verdens mest sette eventer gjennom året. I år slo de egen rekord med slående 123 millioner seere, mot fjorårets 115 millioner.

Super Bowl er den store finalekampen i den amerikanske fotballigaen NFL (National Football League), hvor de to ledende lagene i ligaen kjemper om å vinne mesterskapet.

Kampen til side, er det berømte «Halftimeshow» et høypunkt i sendingen. Verdenskjente artister opptrer foran millioner av mennesker under kampens pause.

Showet er en hit hos de som følger med på sporten, og for de som ikke gjør det.

I år var det intet unntak, men det var særlig ett øyeblikk som fanget seernes oppmerksomhet.

Gikk ikke etter planen

Alicia Keys (43) var den første gjesten under Ushers (45) «Super Bowl Halftime show» på søndag, og startet opptreden med «If I Ain't Got You» sittende ved et piano ikledd en rød kappe som dekket scenen, og store deler av arenaen.



Under åpningstonen sprakk nemlig stemmen til Keys, og klippet spredte seg kjapt på nett.

Da fans i senere tid skulle se på opptreden, ble flere oppmerksom på at åpningstonen manglet da den ble lastet opp på NFLs YouTube-kanal.

Det fikk flere fans til å reagere på X, tidligere Twitter.



– Dette er fascinerende. Alle som så på Super Bowl i går kveld hørte Alicia Keys traff en sur tone i åpningsopptreden. Alle hørte det, skriver en.



– Dette er Mandela-effekt i 2024. 15 år fra nå vet alle som så denne opptreden at Alicia Keys bommet på den første tonen. Bare for at de nye skal kunne si: «Nei det gjorde hun ikke. Jeg så en video på nettet». Ikke endre historien, teknologi, skriver en annen.



– Trodde de at vi ikke kom til å legge merke til det? skriver en tredje.



Forsvarer kona

Keys ektemann, musikkprodusent Swizz Beatz (45), forsvarer kona på Instagram.

– Dere snakker om feil jævla ting. Dere ser ikke den fantastiske kjolen som dekker halve stadion, skriver han under bilder han deler av konas opptreden.



– Kveldens opptreden var ikke annet enn fantastisk med to fantastiske «Giants»! Gratulerer Usher og min kjære Alicia, den sangen er en klassiker. Vi trenger ikke negative vibber på denne siden, vi skaper historie.



Keys har selv adressert «Super Bowl» åpningen på Instagram, og tar det hele med smil.

– Den sprekken på første tonen var grov, skriver hun på Instagram.