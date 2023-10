Victoria Beckham bryter stillheten om utroskapsryktene

Tirsdag var det premiere på den nye Netflix-serien «Beckham», som er en firedelt dokumentarserie som følger reisen til den tidligere fotballspilleren David Beckham (48) både på og utenfor fotballbanen.

I serien åpner kona Victoria Beckham (49) seg opp for aller første gang om ektemannens angivelige affære som skal ha skjedd for 20 år siden.

Hun innrømmer at det var en tøff periode for paret, som nå har vært gift siden 1999.

– Verden var mot oss

I 2003 startet ryktene om at Beckham og hans personlige assistent, Rebecca Loos hadde blitt veldig nære etter at han startet å spille for det spanske fotballaget Real Madrid.

RYKTESTORM: Det florerte mange rykter om at David Beckham hadde en affære med sin personlige assistent Rebecca Loos. Foto: ADAM BUTLER, © AB AJP)

Overskriftene var overalt om rykter om tekstmeldinger og sex mellom Beckham og Loos.

– Det var 100 prosent den tyngste perioden for oss. Fordi det føltes ut som verden var mot oss. Men tingen er at vi var imot hverandre også, hvis jeg er helt ærlig, sier Spice Girls-stjernen før hun utdyper:

– Frem til Madrid føltes det som at det var oss mot alle, men vi var sammen, tilknyttet og hadde hverandre. Men da vi var i Spania, så føltes det ikke som at vi hadde hverandre heller, og det var trist.

PREMIERE: Hele familien dukket opp på premieren av David Beckham sin nye dokumentarserie. (F.v.)Mia Regan, Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham, Brooklyn Beckham og Nicola Peltz Beckham. Foto: Doug Peters/EMPICS

Følte seg dårlig

Den tidligere landslagskapteinen forteller om en vanskelig og ensom tid da han var i Spania. Han hadde ofte hjemlengsel.

Da ryktene startet innrømmer han at det føltes som om paret skulle drukne.

– Det var noen fæle historier som var vanskelige å takle. Det var første gang jeg og Victoria ble satt under et sånt press under vårt ekteskap, sier han.

Videre forteller han at han ikke vet hvordan de klarte å komme gjennom skandalen, men at de visste at de måtte kjempe for ekteskapet.

– Vi måtte kjempe for hverandre og familien. Og det vi har er verdt å kjempe for, sier han i dokumentarserien.

Sammen har paret barna Brooklyn, Romeo, Cruz og Harper.