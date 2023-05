Victor Sotberg om lyvingen: – Kjempetungt

VENNER: Det er ikke noe ondt blod mellom gutta selv om Victor rundlurte Rob under hele oppholdet. Foto: Steinar Marthinsen

Youtuberne, TV 2 Bleep-programlederne og – ikke minst – bestevennene Victor Sotberg og Robin Hofset deltar denne våren sammen i andre sesong av «Forræder».

Sotberg ble tidlig valgt som forræder. Hofset mistenkte ikke et sekund at kameraten ikke var lojal.

– Da vi fikk vite hvem som var forrædere, trodde jeg ikke på det med en gang. Så det var litt sårt, men da tiden gikk, ble jeg bare stolt av han. Jeg vet hvor mye empati Victor har, så det har nok krevd mye av ham, sier Hofset når de to gjester God kveld Norge.

Sotberg tror det var vanskeligere å være forræder i sesong to.

– De lojale har lært så mye av den første sesongen, så jeg tror det var mye vanskeligere, man kunne ikke bare gå under radaren.

VANSKELIG: Victor likte ikke å lyve andre opp i ansiktet over lengre tid. Foto: Steinar Marthinsen

Trengte psykolog

Han forklarer at det ikke blir morsommere å være forræder desto lengre ut i spillet man kommer.

– Det er omvendt, man elsker å være forræder i starten. Det er gøy, man bryr seg ikke om noen og vi er de «onde», men så blir det verre. Og verre og verre, sier Sotberg.

31-åringer forteller at det gikk mer og mer innpå ha, å måtte lyve hele tiden.

– Jeg syntes det var kjempetungt. Det startet fint, men etter hvert som man går dypere inn, så blir det tungt. Det føles unaturlig å se folk i øynene og lyve, forklarer Sotberg, og fortsetter:

– Så gjør du så mange desperate ting for å lyve og skjule ting, så du føler deg så jævlig. Jeg ble skikkelig sliten i huet av Forræder. Jeg måtte snakke med psykolog underveis, og snakke med kjæresten min underveis. Jeg måtte snakke med noen som kjente meg og visste hvem jeg var, og ikke slik jeg oppførte meg i spillet.

Sotberg legger ikke skjul på at det var ubehagelig, og at det verste var å lyve for bestekameraten.

PAR: Victor Sotberg og Robin «Rob The Sir» Hofset gikk inn som et team. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Jeg er alltid åpen og ærlig med ham på godt og vondt. Det å ikke være det på et sted hvor man trenger hverandre … Vi lener oss på hverandre i det spillet, men selv da jeg gjorde det, var det med bitterhet, fordi jeg bare løy, sier han.

– Den jævelen

Hofset trengte på sin side ikke psykologhjelp under innspillingen. Hans største frykt var at kompisen Sotberg, som altså var forræder, skulle bli «drept» i løpet av natta.

– Jeg ble så glad da jeg så ham dagen etterpå. De nettene sov jeg dårlig. Men han var jo trygg hele tiden, den jævelen, ler Hofset, og legger til:



– Jeg hadde det veldig bra. Der inne trodde jeg at jeg hadde en lojal kompis, og vi var sammen om det.

RUNDLURT: Men smiler like bredt uansett. Foto: Steinar Marthinsen

Rett etter innspillingen giftet Hofset seg i Oslo rådhus, med blant andre Sotberg til stede. Konen, Yang Bai, er fra Kina, og de to måtte gifte seg før hun måtte reise tilbake.

Nå gjenstår det å finne ut av hvor festen skal være.

GIFT: Robin og Yang giftet seg to dager før hun dro hjem til Kina. Foto: Espen Solli

– Det er ikke helt satt, vi har en diskusjon om det skal være i Kina eller Norge, sier Hofset.

Sotberg, på sin sine, vet ikke om giftemål er noe for ham.

– Jeg vet ikke om jeg skal gifte meg, det er veldig tradisjonelt og jeg er ikke en veldig tradisjonell kar, sier han.