Victor Sotberg fikk blackout – Jeg slo han!

Denne høsten kjemper en rekke kjendiser og proffdansere om tittelen som vinnerne av «Skal vi danse: all stars».

I året sesong har alle deltakerne deltatt i tidligere sesonger. Det bidrar til hardere konkurranse.

En av de som har kjent spesielt på presset fra årets konkurranse, er programleder og youtuber Victor Sotberg (31).

Sammen med dansepartner Philip Raabe (22) forteller han God kveld Norge om hvordan danseeventyret har vært så langt.

Helt blackout

NERVER: Victor Sotberg forteller om dansenervene. Foto: God kveld Norge

Sotberg forteller at det var spesielt under første sending at nervene tok overhånd.

– Da fikk jeg skikkelig blackout, faktisk. Jeg var helt borte, forteller han.

– Og jeg slo til Philip! bryter han ut.

Han forteller videre at det er vanskeligere å kontrollere nervene i år, enn da han var med på «Skal vi danse» i 2019.

– Jeg har prøvd å finne ut av hvorfor jeg synes det er vanskeligere i år, og jeg tror det har mye å gjøre med nivået på de andre deltakerne. Alle er veldig flinke, og man vet aldri hva som kan skje.

Stort press

Victor og Philip er det andre mannlige danseparet i løpet av 16 sesonger med «Skal vi danse».

Sotberg mener han har et ansvar i sin posisjon, og at budskapet de formidler betyr utrolig mye for ham.

– Det er mye ærefrykt innblandet. Jeg vil så gjerne vise hvor fint vi kan gjøre det, og hvor vanlig det er at to menn danser sammen.

– Jeg blir så nervøs, fordi det er så mye som står på spill, sier han til God kveld Norge.

Sotberg skryter av dansepartneren sin for å hjelpe han med å holde nervene i sjakk.

– Philip er flink til å roe meg ned. Han får meg til å bli trygg i det vi har øvd på, og det kjente jeg veldig under forrige sending. Da taklet jeg nervene bedre, forteller han.

FJORÅRETS SESONG: Joakim Kleven og Benjamin Jayakoddy i fjorårets sesong av Skal vi danse. Foto: Thomas Andersen / TV 2

I 2021 deltok influenser Joakim Kleven (29) og proffdanser Benjamin Jayakoddy i «Skal vi danse». De var det første mannlige danseparet i «Skal vi danse»-historien.

– Joachim og Benjamin var utrolig fine og flinke i sin sesong. De gikk ut mye tidligere enn de skulle gjort. Derfor føler jeg at jeg og Philip har ekstra mye press på oss.

– Jeg håper at vi får vært med lenge nok til å kunne vise alt vi har på hjertet, sier Sotberg.

Kritikken fra dommerne

I studio med God kveld Norge forteller Victor ærlig om hva han synes om tilbakemeldingene fra dommerne.

– For min del er det kjipeste at dommerne ikke anerkjenner den ekstra utfordringen vi har. Vi er to menn som bytter på å lede, men det blir ikke nevnt.

– Jeg vet ikke alltid hva jeg skal ta med meg videre fra dommerne, sier han.

Se video øverst i saken for å se hva Victor Sotberg sier om dommerne.

Tøffere enn «Skal vi danse»

Proffdanser Philip Raabe er ikke bare å se på parketten denne høsten, han er også en av årets «Robinson»-deltakere.

– Det var en utrolig opplevelse. Det er jo det tøffeste programmet som man kan være med på.

Raabe forteller at de fikk minimalt med mat, og at de ofte måtte inn i konkurranser uten mat i magen.

– Det var tungt, men jeg klagde aldri, forteller han.

Raabe røper at det vanskeligste var å være uten familien i tiden han var på øya.

– Jeg pleier egentlig å ringe familien min hver dag, så det var rart å ikke ha den muligheten.