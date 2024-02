Victor Leksell hardt ut mot bransjetendens: – Jeg hater dritten

Den svenske artisten Victor Leksell (26) er aktuell med andrealbumet «Tid & Tro».

I den anledningen har han pratet med den svenske kulturavisen Nöjesguiden.

Til kulturavisen slår Leksell fast at det er sider ved bransjen han aldri vil innom - nemlig influenser-rollen.

– Jeg hater dritten. Jeg har ikke gjort et eneste samarbeid siden jeg begynte som artist. Det fører bare til overforbruk.

Leksell mener at influenserdelen av artistkarrieren kun bidrar til å dømme hverandre basert på hva man har og ikke har.

– Jeg synes det er skittent.

Blant svenske artister som driver med store samarbeid, finner vi Zara Larsson for Aco og Huawei, Robyn for Volvo og Benjamin Ingrosso for Samsung. Artistene driver som oftest promotering og kampanjer gjennom sosiale medier.

Videre forteller han at han «absolutt ikke» kommer til å endre mening om suksesskarrieren begynner å dale.

– Da gjør jeg heller noe annet enn musikk. Nå har vi lagt ganske mye penger i denne skiven her. Men egentlig behøver du bare en mikrofon og en data med lydkort for å skape musikk, forteller han avsluttende.

Leksell har gjort stor suksess i Sverige, men også i andre deler av Skandinavia.

Her til lands har låten «Svag» ligget på VG-lista Topp 40 i 76 uker, og nådde hele veien opp til en førsteplass. Svensken har også opptrådt på VG-lista i 2020 og 2023.