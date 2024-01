«VGS»-Tale Torjussen røper brudd

Bekrefter at hun ikke lenger er i et forhold.

– Vi har faktisk gjort det slutt.

Det bekrefter Tale Torjussen (18), kjent fra NRK-serien «VGS», overfor God kveld Norge.

Det var i august det ble kjent at Torjussen var i et forhold med skuespillerkollega, Valdemar Irgens (18).

Til tross for at paret har valgt å gå hver til sitt, forteller Torjussen at de fortsatt gode venner.

– Vi gikk fra hverandre ganske nylig, det var nå i høst. Men vi er i samme vennegjeng og er veldig glad i hverandre.

Paret røpte overfor VG at romansen skal ha starte mellom dem tilbake i november for et år siden.

– Vi har jo holdt veldig, veldig lowkey veldig lenge, sa Torjussen.

– Vi ble jo forelsket, da. Som man ofte gjør, la Irgens til.