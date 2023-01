Venter barn nummer tre

Claire Danes, kjent fra TV-serien «Homeland »forteller via en talsperson til PEOPLE Magazine at hun er gravid.

Danes venter sitt tredje barn sammen med skuespiller Hugh Dancy. Sistnevnte er kjent for sin rolle i TV-serien «Hannibal», sammen med danske Mads Mikkelsen.

RØD LØPER: Claire Danes skinner på den røde løperen. Foto: Dan Steinberg/Invision/AP

Paret møttes under innspillingen av filmen «Evening» i 2006. De ble forlovet i februar i 2009, og giftet seg på høsten samme år. De har tidligere to sønner sammen. De fikk sitt første barn i 2012 og sitt andre i 2018.

Det er foreløpig uvisst om paret venter en gutt eller jente.

I tillegg til graviditet er Danes nominert til Beste kvinnelige birolle - Television Limited Series/Motion Picture for sin rolle som Rachel Fleishman i serien «Fleishman is in trouble», under årets Golden Globes-utdeling.