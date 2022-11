Vegard Ylvisåker vant 71 grader nord: – Surrealistisk

– Det var surrealistisk og en blanding av forskjellige følelser. Jeg hadde gått på en ganske stor smell dagen før, hvor jeg kom inn på siste plass. Det var uvirkelig da jeg hadde klart å snu alt, og i de omgivelsene.

Det sier komiker, Vegard Ylvisåker (43), som stakk av med seieren i årets «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis».

I finalen konkurrerte han mot skøyteløper, Ida Njåtun og bryter, Fritz Aanes, i idylliske omgivelser på Svalbard.

– Sinnsykt fet opplevelse

Ylvisåker forteller at han har et sterkt forhold til Svalbard og 71 grader nord-konseptet.

– Jeg har av en eller annen grunn hatt en forkjærlighet til steder som Finnmark og Svalbard. Jeg rosemaler sikkert de minnene i hodet, men jeg husker det bare som en stor, fantastisk opplevelse.

Komikeren slår fast at det har vært et privilegium å få være med på tur.

– Det var en helt sinnsykt fet opplevelse, selv om det sikkert var stunder underveis hvor man var våt, sliten og lei, hadde jeg gjort det igjen på flekken.

Dette gjør han med premien

Som vinner av 71 grader nord, stakk Ylvisåker av med premien som var en elektrisk Toyota bZ4X, til en verdi av 450.000 kroner.

– Det er litt kjedelig, fordi sannheten er at jeg ikke har råd til å ta imot en bil, fordi jeg må skatte av den. Det får det bli en løsning på, at jeg selger den eller et eller annet.

Familiens reaksjon

43-åringen sier at familien synes deltakelsen og seieren er stor stas.

– De første ukene var det litt vanskelig å holde hemmelig, men så skled det vel inn i at man blir vant til det. Jeg trodde det skulle bli vanskelig med åtteåringen min, men han var veldig opptatt av at vi måtte holde dette hemmelig og gjemme trofeet.

På spørsmål om han har blitt en større friluftsmann etter deltakelsen, svarer han:

– Jeg har alltid vært glad i å være ute og har tvunget familien ut på tur, så jeg tror ikke jeg har blitt en enda større friluftsmann. Jeg tror ikke familien vil at jeg skal bli mer friluftsmann, ler han.

Gode venner

I løpet av turen utviklet Ylvisåker et tett forhold med flere av deltakerne, blant annet Cristian Brennhovd og Fritz Aanes.

Han beskriver dynamikken som fin, og: «en gruppe med lite klinsj og konflikter».

– Hele gjengen snakker sammen hele tiden, så vi holder koken. Vi har ikke vært så mye sammen, men har snakket om det, sier Ylvisåker og legger til at de skal prøve å få gjennomført møteplanene.