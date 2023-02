Varsler temperatur på Kompani Lauritzen: – Jeg var rasende

GOD KVELD NORGE (TV 2): Det er ikke alt Jon Martin Henriksen (32) og Carina Dahl (37) gleder seg til at kommer på TV.

14 nye rekrutter er klare for en ny sesong av Kompani Lauritzen, og når Jon Martin Henriksen og Carina Dahl gjester God kveld Norge forteller de at det blir en pangstart - som vanlig.

– Vi sitter på bussen, så ser vi to sure damer med beret, forteller dem og avslører at de måtte i aksjon med en gang.

– Så det var en nådeløs start på hele pakka, og du hadde jo ikke sett på Kompani Lauritzen noe særlig heller, sier Henriksen og ser på Dahl.

Hun nikker og sier at «alle de andre» hadde «nisett» på programmet.

– De kunne alle øvelsene, mens jeg ante ikke hva noe av det gikk ut på.

Kompani Lauritzen har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play lørdag 25. februar.

REKRUTTER: Jon Martin og Carina er klare for en ny sesong med Kompani. Foto: © Ola Thingstad

Rullegardina gikk ned

I fjor ble det for mye for Vegard Harm da han ville hjem allerede på dag én. Jon Martin Henriksen minnes en noe lik hendelse hvor Dahl mistet det totalt.

– Men Vegard begynte jo å gråte, du ble rasende sint. Altså, det rabla for deg. Rullegardina gikk totalt ned!

Dahl ler og forklarer at det var i starten av oppholdet.

– Jeg skrek: «Jeg skal hjem nå! Uten videre seremoni!»

Hun forklarer at raserianfallet gikk utover fenriken.

RASENDE: Carina følte seg urettferdig behandlet. Foto: Matti Bernitz

– Jeg var rasende. Jeg følte at han angrep meg. Han gjorde sikkert ikke det, men jeg følte det, og så følte jeg at det var veldig urettferdig, forklarer Dahl.

Sintere enn Vinni

Henriksen legger til at de er dømt til å tape diskusjoner mot befalet.

– Men jeg har jo ikke sett så mye Kompani Lauritzen. Vi hadde ikke spist og det var en latterlig oppgave. Jeg var veldig klar for å dra. Den scenen der er jeg litt urolig for. Det var nok ikke mitt fineste øyeblikk, sier Dahl, som også er aktuell med låta «Bæst på fæst».

– Det er nok blant de sinteste jeg har sett. Jeg vil si ett knapp opp fra Vinni i sesong én, legger Henriksen til.

De forteller at det var en fysisk sterk gjeng som var samlet, og at de var veldig fornøyde med sine medsoldater.

– Jeg er jo ikke akkurat noen atlet, men så kommer jeg der og ser de andre. Carina er jo en maskin, Tete er maskin, Grunde Myhrer er det sterkeste beistet jeg har sett. Det var bare sterke folk. Da tenkte jeg at dette blir tøft, forteller Henriksen.

STERK GJENG: Dette er de nye rekruttene på Setnesmoen. Foto: Matti Bernitz

Nytt strengt befal

Men han likte at programmet er lagt opp til at man konkurrerer mot seg selv.

– Man kan snakke om å bli en bedre utgave av seg selv og alt det der, men det er ingen tvil om at det er heavy greier å være med på. Det er jo et sinnssykt opplegg. Voksne folk som blir behandla som barn, smiler VGTV-programlederen.

Det er to nye kvinnelige befaler denne sesongen, og Henriksen husker dem godt.

– Hun ene var så streng, hun var altså så streng. Hvis du synes en inspeksjon med fenriken var hard ... Hun fant støv på plasser jeg ikke visste fantes. Hun var knallhard, minnes han.

