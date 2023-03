Varsler storm – dette tror ekspertene

GOD KVELD NORGE (TV 2): I over én uke har duoen sluppet små drypp knyttet til ny podkast, etter at samarbeidet med NRK ble avsluttet. Dette tror ekspertene lytterne kan forvente seg av nattens episode.

Torsdag 2. mars ble det kjent at Sophie Elise Isachsen (28) og Fetisha Williams (29) valgte å avslutte samarbeidet med NRK. Duoen har siden slutten av september laget podkast for statskanalen.

Nyheten kom etter en massiv mediestorm rundt Isachsen, som følge av at hun delte et bilde av seg selv og en annen influenservenninne, som poserte med en liten pose med det som ser ut som hvitt pulver i.

Samarbeidet mellom influenseren og statskanalen ble torsdag 23. februar tatt opp i NRK-programmet «Debatten», der det blant annet ble diskutert hvorvidt Isachsen var riktig person for NRK å hyre inn med mål om å nå unge jenter.

Da de uken etter trakk seg fra NRK-samarbeidet, tok det ikke lang tid før duoen begynte å legge ut små hint om ny podkast.

Skal «fortelle alt»

Både Williams og Isachsen la ut bilder på Instagram story, hvor de oppfordret følgerne til å sende inn spørsmål til ny podkast - og la til følgende setning:

«Nå kan vi endelig fortelle alt.»

Tirsdag 7. mars kom bekreftelsen på at ny podkast var på vei, og i over én uke har influenserne gjennom ulike innlegg på sosiale medier skapt en forventning blant følgerne om at noe skal avsløres.

I en video lagt ut på Isachsens story for tre dager siden, ringer 28-åringen opp Williams på FaceTime.

Isachsen spør hva hun gjør, hvorpå Williams svarer:

«Jeg er ikke på jobb i hvert fall. Den har jeg ikke lenger.»

«Nei, det her gikk jo ikke helt etter planen. Eller gjorde det det?», svarer Isachsen, muligens som et pek mot alle som har uttalt seg i media om at bildeskandalen var et PR-stunt.

Samtalen avsluttes med at Williams påpeker at de har mye å snakke om.

Samme dag legger Isachsen ut en ny story med en nedtelling til midnatt torsdag, med følgende tekst:

«Husk å skru på varsel, dette vil dere ikke gå glipp av. En storm er i vente.»

Tirsdag legger Williams ut en video der duoen sitter i senga med podkastutstyr og ramser opp følgende spørsmål:

«Hvorfor har dere sagt så lite? Hvorfor stilte dere ikke til Debatten og hva syntes dere om den? Hvorfor får ingen av skandalene til Sophie Elise konsekvenser?»

Håper på å få svar

God kveld Norge har snakket med flere ulike eksperter om hva lytterne kan vente seg i episoden som slippes ved midnatt.

Ekspert innen markedsføring og merkevare, Tor W. Andreassen, tror episoden som kommer i natt vil bli hørt av mange.

– Markedsføringen av den virker proff og skaper forventninger om at «noe skal avsløres» som vi ikke visste fra før.

Mathilde Hogsnes er stipendiat ved Høyskolen Kristiania og forsker på influensere, sosiale medier og påvirkning.

INFLUENSERFORSKER: Mathilde Hogsnes, forsker på influensere i Skandinavia. Hun mener Isachsen har håndtert mediestormen dårlig. Foto: Torstein Wold / TV 2

Hun mener Isachsens håndtering av mediestormen har vært skuffende, ettersom hun har unnlatt å svare på kritiske spørsmål fra pressen.

– Det ble tydelig at hun ikke forstår makten hun har som kommersiell påvirker, sier Hogsnes, og påpeker at dette er et stort problem i influenser-industrien generelt.

– Mange influensere tar ofte kritikk personlig når skandaler oppstår, fremfor å se kritikken i lys av deres kommersielle bedrift. Vi må kunne forvente mer av Norges mektigste influenser.

Hun håper derfor på å få svar i nattens podkast-slipp.

– Jeg håper at de sentrale problemene knyttet til skandalen blir adressert i podkasten. Det viktigste er at Sophie Elise viser at hun tar hendelsen i sin helhet på alvor. Det blir spennende å følge med.

Podkasten til Isachsen og Williams er nå frittstående, og ikke underlagt et mediehus, slik som tidligere. Influenser-forskeren tror dette har svært lite å si for innholdet.

– Jeg tenker at innholdet i den nye podkasten vil basere seg på mye av det samme som tidligere, men kanskje i et enda mer ufiltrert format.

– Det vil heller ikke overraske meg dersom det dukker opp en del annonser for diverse merkevarer utover i sesongen.

Wilde Siem, manager for Fetisha Williams, skriver i en e-post til God kveld Norge at første episode er en ren spørsmålspod med spørsmål fra lytterne. Den er derfor annerledes fra de vanlige episodene.

«Men vi slipper en ekstra episode på søndag som er ganske likt oppsett som tidligere. Det er ny lydpakke, så det er jo en konkret forskjell. Så har vi satt anbefalt aldersgrense til 18 år.»

På spørsmål om hva de mener med at det varsles storm, svarer Siem at hun tror duoen har tenkt «stille før stormen» - at de nå braker løs med ny episode og ny podkast med mulighet for «enda færre filtere».

Tror merkevaren har steget i verdi

Kommunikasjonsrådgiver Hans-Petter Nygård-Hansen mener influenseren er mye smartere «enn det de fleste av oss tror».

– Jeg tror ikke hun vil si mer, eller mindre, enn hva som tjener henne best, både kort- og langsiktig. Jeg tror på mange måter at Sophie Elise liker å bli undervurdert.

IKKE PR-STUNT: Kommunikasjonsrådgiver Hans-Petter Nygård-Hansen tror ikke det var et PR-stunt fra Isachsens side. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Og selv om jeg på ingen måte tror at dette var et PR-stunt for å komme seg ut av NRK-avtalen, tror jeg hennes merkevare har steget i verdi, sier han avslutningsvis.

God kveld Norge har vært i kontakt NRK for å høre om de har en kommentar til duoens nye podkast.

I en tekstmelding skriver underholdningsredaktør Charlo Halvorsen følgende:

«Vi ønsker bare Sophie og Fetisha lykke til med ny podkast.»

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar til denne saken fra Sophie Elise Isachsen og hennes management, Nora Collective, foreløpig uten å lykkes.