Varsler endringer i Skal vi danse: – Det er på sin plass

GOD KVELD NORGE (TV 2): Etter at tierne regnet under forrige sending, varsler TV 2 endringer.

VANSKELIGERE: Fra lørdag av skal det bli vanskeligere å få topp score for deltakerne i Skal vi danse: all stars. Foto: Espen Solli

Under lørdagens sending av Skal vi danse: all stars var det ingen tvil om at dette er sesongen for de beste av de beste.

Hele fem par gikk nemlig til topps og kunne feire full pott fra dommerne, noe som i etterkant fikk dommerpanelet til å gå i tenkeboksen.

Nå varsler TV 2 endringer.

Forutsigbart hvem som havner i duell

De siste dagene har poengsystemet i Skal vi danse vært en stor snakkis. For hvordan fungerer det egentlig?

Tarjei Svalastog bemerket seg at dette er noe seerne er ekstra nysgjerrig på. I videoen under forklarer han hvordan nettopp poengsystemet fungerer.

I visse tilfeller kan dette systemet potensielt gjøre det mer forutsigbart når det kommer til hvem som havner i duell.

Ett eksempel på dette fikk vi se under lørdagens sending.

Da fikk fem av de resterende åtte parene full score av dommerne, altså 30 poeng hver. Dermed ble systemet slik:

Aleksander og Helene åtte poeng, Jørgine og Santino åtte poeng, Agnete og Jørgen åtte poeng, Nate og Nadya åtte poeng og Cengiz og Rikke åtte poeng.

Det sørget for at de tre resterende parene fikk dommerpoengene fordelt slik: Katrine og Tarjei tre poeng, Iselin og Catalin to poeng og Kari og Tom Erik ett poeng.

Skal stilles høyere krav

Da God kveld Norge møtte deltakerne under et pressetreff onsdag, fikk vi høre hva kjendisene selv mener om det nevnte systemet.

– I starten ble jeg veldig skuffa, veldig sint, veldig irritert, synes ting var urettferdig. Men jeg har nå etter hvert klart å konsentrere meg mer og mer om hva vi to kan skape sammen. Uansett hvor i skalaen man ligger vil man nok føle på urettferdighet, så jeg har tenkt at jeg bare må drite i det og tenke på min egen utvikling, sier influenser og sexolog Iselin Guttormsen (35).

Videre avslører sexologen at systemet nå skal endres på.

– Vi har fått beskjed om at dommerne har vært litt vel rause med disse tierne - ikke fordi de som har fått tierne ikke har fortjent det, men fordi det er så høyt nivå. Så på lørdagens sending skal de stramme inn, de skal bli strengere fra og med nå.

Guttormsen forteller at hun skjønner det godt med tanke på de som har vært med i denne «bøtteballetten» to ganger, men at hun synes at dommerne kunne holdt seg til den gamle poenggivningen når det gjelder henne selv.

– De hadde ikke trengt å bli så strenge med meg som ikke har vært med før, ler hun med et glimt i øyet.

35-åringen var med i fjorårets sesong, men måtte trekke seg allerede etter første sending på grunn av et brudd i ankelen.

– Er på sin plass

NRK P3-profilen Nate Kahungu (25) forteller at han ikke har tenkt så mye over hvordan dommerne gir ut poeng.

– Jeg har jakta tiere, det er det jeg har gjort. Og nå når jeg endelig har fått de, så er de sånn «nei, nå er det litt mange som har fått tiere», ler 25-åringen.

– Nei da, men de har jo et poeng. Ryktene sier jo at poengsystemet kanskje skal gjøre noe med nå da.

Dansepartneren Nadya Khamitskaya (39) bryter inn for å si at det ikke er snakk om at noen av reglene eller selve poengsystemet skal endres, men at de kanskje justerer skalaen litt og at det vil stilles større krav til en tier i tiden fremover.

– Ja, og det er på sin plass. Det er jo en all star-sesong, de beste av de beste. Poenget er jo at vi skal utvikle og forbedre oss, og det er litt vanskelig om man skal få tiere hver eneste sending, sier Kahungu.

Khamitskaya tror imidlertid det fremdeles kommer til å være jevnt mellom deltakerne, selv etter endringene.

– I år er det ekstremt vanskelig fordi alle er veldig gode. Så selv om jeg tror kravene til dommerne blir litt høyere, tror jeg nok det blir jevnt. At vi da kanskje blir en gjeng med åttere da, og ikke tiere.

Mener lista bør heves

En som ikke har fått med seg at det skal skje endringer er svømmeren Aleksander Hetland (39).

– Åja? Det har jeg ikke hørt noe om.

Hetland forteller at han skjønner at folk synes poengsystemet kan være litt kjipt iblant, sånn som under forrige sending da Katrine Moholt havnet i duell selv om hun fikk 29 poeng.

– Men poengsystemet har jo vært sånn hele tiden, i alle år. De burde kanskje heve lista litt, at det blir vanskeligere å få ti og at det er færre som får det. Sånn at du må gjøre noe helt sinnssykt for å få ti.

– Vanskelig å differensiere i toppen

Merete Lingjærde ga selv seks tiere sist sending og forteller at dommerne i etterkant har måttet diskutere hvordan de skal gjøre det med poenggivning fremover.

– Vi er halvveis og nivået er svært bra. Vi kan jo ikke gå høyere enn 10, og da er det vanskelig å differensiere i toppen. Derfor er det naturlig at vi nå flytter lista for hva som er best, for å få frem de små og viktige nyansene, sier hun.

Videre understreker dommeren at hun ikke påvirkes av de andre i dommerpanelet.

– Jeg vil se konkret utvikling fra uke til uke og jeg vektlegger ALT! Teknikk i forhold til dansesjanger, musikalitet, helhet og formidling. Jeg tar beslutning ut fra min opplevelse av hva jeg ser.

Dommernes initiativ

Trine Dehli Cleve forteller at det er dommerne står for initiativet til endringene, ikke produksjonen.

– Vi er fulle av beundring for hva kjendisene, med sine partnere, har prestert på parketten i år, men det betyr likevel ikke at de er «utlært», sier hun og fortsetter:

– På bakgrunn av dette har vi dommere gitt utfordringen med at vi legger lista enda et hakk opp for å oppnå toppoeng. Vi gjør dette fordi vi har stor tro på at de vil klare å utvikle seg ennå mer.

I likhet med dommerkollega, Lingjærde, mener Dehli Cleve at dommerne ikke påvirkes av hverandre.

– Vi står alle tre på våre egne tilbakemeldinger og poeng. Hvordan jeg personlig jobber ut i fra hva jeg gir i poeng, vil være det samme som det alltid har vært med den faglige kunnskapen jeg har med meg.

TV 2s pressesjef, Jan-Petter Dahl, bekrefter endringene og at det er dommerne som har valgt å justere på poengskalaen.

– Vi er halvveis i konkurransen, og det er skyhøyt nivå. Derfor har dommerne nå valgt å heve listen for å kunne differensiere parene, sier han.