Variety: The Rolling Stones i studio med Paul McCartney og Ringo Starr

Nesten 60 år etter deres første møte, ser det ut til at The Rolling Stones lager musikk sammen med de gjenværende medlemmene av The Beatles, melder Variety.

Magasinet skriver at de har snakket med flere kilder som hevder at Paul McCartney (80) har spilt inn bassdeler til et kommende prosjekt for rockebandet, som lages i samarbeid med den Grammy-vinnende produsenten Andrew Watt (32).

Ifølge magasinet skal også Ringo Starr spille på albumet som ennå ikke er kunngjort.

Avslørte at det var ny musikk på vei

Innspillingen har funnet sted i Los Angeles de siste ukene. Det er foreløpig uvisst hva fansen vil høre, ettersom det er uklart hvilke sanger som kommer med på det aktuelle albumet, og om McCartney og Starr er med på samme låt eller om det er snakk om flere låter.

Albumet skal nå være i sluttfasen, med bare miksing som gjenstår.

I 2021 fortalte Mick Jagger til Los Angeles Times at de allerede var ferdige med flere låter til det kommende albumet.

I januar kunne også Keith Richards fortelle via sin egen Instagram at det er ny musikk på vei.

Ikke gitt ut originalt materiale siden 2005

Den 32 år gamle produsenten som jobber med albumet, er kjent for å ha produsert en hel del popmateriale for artister som Justin Bieber, Dua Lipa, Shawn Mendes og Miley Cyrus.

De siste årene har Watt imidlertid beveget seg mer og mer inn i rockens verden, og produsert for stjerner som Ozzy Osbourne, Pearl Jam og Iggy Pop.

Variety har forsøkt å få en kommentar fra The Rolling Stones, McCartney og Starr, foreløpig uten å lykkes.

HITMAKER: Produsenten Andrew Watt har bemerket seg i musikkens verden de siste årene. Foto: Chris Pizzello

Rockebandet har ikke gitt ut album med originalt materiale siden «A Bigger Bang» kom ut i 2005. De har likevel sporadisk gitt ut nye låter som singler eller som en del av en lang rekke «Greatest Hits»-samlinger.

Deres siste album med nyinnspilt materiale var «Blue & Lonesome» - en bluescover-samling utgitt i 2016. Der var også Eric Clapton delaktig på to låter.

– Du har ikke hørt det siste fra Charlie Watts

Magasinet skriver at albumet med stor sannsynlighet vil inkludere sanger spilt inn sammen med gruppens grunnlegger, Charlie Watts, som gikk bort i en alder av 80 år i 2021.

GIKK BORT: Den originale trommeslageren til The Rolling Stones, Charlie Watts, gikk bort i 2021. Foto: ETHAN MILLER

Etter dødsfallet i 2021 har bandet turnert med deres mangeårige venn og samarbeidspartner Steve Jordan (66) på trommer.

Mick Jagger og Keith Richards bekreftet i et intervju med Los Angeles Times fra 2021 at Watts hadde spilt inn flere deler til en rekke sanger før hans død.

– La meg si det slik: Du har ikke hørt det siste fra Charlie Watts, sa Richards den gang.

Rivalisering

Til tross for deres lange bekjentskap, har medlemmene av The Beatles og The Rolling Stones sjelden samarbeidet musikalsk. Sistnevntes andre singel (og første hit) var en cover av Lennon/McCartney-komposisjonen «I Wanna Be Your Man» i 1963.

Fire år senere koret Lennon og McCartney på The Rolling Stones-singelen «We Love You».

Selv om rockeartistene nå ser ut til å samarbeide på et nytt album, har rivaliseringen pågått i en årrekke.

– De er et bluescoverband, det er liksom det Stones er. Jeg tror nettet vårt fanget litt bredere enn deres, sa McCartney om The Rolling Stones i et intervju så sent som 2021.

Bare noen uker senere kontret Jagger under en konsert i Los Angeles, der McCartney befant seg i publikum:

– Han skal hjelpe oss. Han ville bli med på et bluescover senere, skal Jagger ha sagt, ifølge Variety.