Varetekstfengslet dansk realitystjerne i Dubai er gjenforent med moren

Elvira Pitzner er anmeldt for utroskap av ekskjæresten, og kan risikere opp til tre år i fengsel. Torsdag er hun gjenforent med moren.

Elvira Pitzner (26) er en dansk diamanthandlerdatter og realitystjerne.

1. desember ble det kjent at hun var anmeldt for utroskap av ekskjæresten, mens hun var på ferie i Dubai.

Hun er fremdeles anholdt i Dubai, og kan risikere opp til tre år i fengsel.

Pitzner har de siste årene vært sammen med den iranske bokseren Milad Saadati, og til tross for at det ble kjent i danske Se og Hør at paret gikk hvert til sitt i sommer, regnes paret som gift etter islamsk lov.



Som datter av diamanthandler Katerina Pitzner, bekrefter sistnevnte at de nå er gjenforent etter varetektsfengslingen.

Gjenforent

Det gjør hun til avisen BT.

På et bilde på morens Instagram-story torsdag, viser bildet to personer omfavne hverandre, og Katerina Pitzner bekrefter overfor avisen at det er henne og datteren.

GJENFORENT: Katerina og Elvira Pitzner er gjenforent etter varetektsfengslingen i Dubai, forrige uke. Foto: Skjermdump, Instagram @katerinapitznerdiamonds

Dette sier Utenriksdepartementet

Ved at Elvira Pitzner er i et islamistisk ekteskap, underlegger hun seg sharialoven, skriver danske BT.



I De forente arabiske emirater betyr det altså at man under artikkel 356 kan anklages og dømmes for utroskap.

Arrestasjonen skal ha funnet sted kort tid etter hun landet i Dubai, og mannen realitystjernen var på ferie med, Morada Hadda, er også varetektsfengslet.

Ifølge den danske avisen Ekstra Bladet, bekrefter Utenriksdepartementet at de har hjulpet med konsulær bistand i saken.

– Utenriksdepartementet er kjent med interneringen av en dansk statsborger i Dubai. Utenriksdepartementet yter konsulær bistand. Ettersom dette er en personlig sak, har UD taushetsplikt og kan derfor ikke gi ytterligere opplysninger, skriver departementets pressevakt til den danske avisen.

Elvira Pitzner har vært mye omtalt i danske medier siden hun i 2019 ble kjent i realityprogrammet «Pigerne». I programmet «Diamantfamilien» ble danskene kjent med både moren og søstrene, og i 2020 ble hun aktuell med programmet «Bare Elvira».