Var sammen med mystisk kvinne dagen før dødsfallet – nå uttaler hun seg

Søndag den 29. oktober kom den triste nyheten om at «Friends»-stjerne Matthew Perry var blitt funnet død.

Dagen før skuespillerens dødsfall ble kjent, ble han sett offentlig med en kvinne ute i Bel-Air.

Hun er nå identifisert og har selv delt sin sorg rundt stjernens bortgang. Det skriver TMZ.

– Jeg er så knust



Kvinnen heter Athenna Crosby og er 25 år gammel. Hun er modell og underholdningsreporter. Hun forteller via Instagram at hun hadde «æren av å kjenne Matthew personlig».

– Jeg er så knust over hans død, men følte at det var i dårlig smak å snakke om det offentlig, da oppmerksomheten ikke burde være på meg, men heller på ham og hans arv, og han var en ekstremt privat person, og jeg respekterte alltid det i vårt vennskap.



Videre skriver Crosby at skuespilleren var i ekstremt godt humør da de var ute på middag sammen og at han snakket entusiastisk om tingene som hadde dukket opp i livet hans.

– Han var så glad og levende.

Ikke romantisk

Crosby understreker at det ikke var noe romantisk dem imellom. Til TMZ forteller hun at de kun var venner, som møttes gjennom en felles venn for noen måneder siden.

Videre forteller hun til nettstedet at Perry var positiv under samtalen deres. Han var glad for å ha gått ned i vekt og så fram imot å dra på pickleball-banen på lørdag.