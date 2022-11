Var med Antonsen på bar: – Reagerte med vantro

FÆL SITUASJON: Magnus Devold sier det er en fæl situasjon han ble vitne til. Her fotografert på premieren av «Ylvis i Sogn» tidligere i høst. Foto: Martin Leigland / TV 2

Tirsdag ble det kjent at komiker, skuespiller og programleder Atle Antonsen har blitt anmeldt for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd mot forfatter og samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali.

Jirde Ali fortalte sin versjon av hendelsen i et Facebook-innlegg tirsdag formiddag, der det kom frem at komiker Magnus Devold også var til stede og vitnet hendelsen.

Nå forteller Devold hvordan han opplevde kvelden på egen Instagram.



Reagerte med vantro

– Jeg ble vitne til en fæl situasjon for noen uker siden. Sumaya har min fulle støtte når hun anmelder. Og jeg har forferdelig vondt av henne. Absolutt ingen fortjener å oppleve dette, starter Devold første story med.

Videre skriver han at etter han har lest Facebook-innlegget til Jirde Ali, ønsker han å forklare seg om noen viktige detaljer slik han husker den aktuelle kvelden. Han understreker at dette ikke er en unnskyldning, men hans opplevelse av hendelsen.

FORKLARER SEG: Magnus Devold forklarer seg om det som skjedde på sin egen Instagram. Foto: Skjermdump fra Instagram

– Jeg kom til bordet en stund etter de hadde satt seg og fikk derfor ikke med meg noe av tonen eller innholdet i samtalen før Atle, for meg ut av det blå, sa: «Du er for mørk til å være her».

Devold forteller at han ble helt paff, forstod ingenting av hvorfor han kunne si noe sånt, og at han reagerte med vantro.

– Når han så gjentar denne setningen, reagerer jeg med å si noe à la «Atle, det der er ikke greit å si».

Devold sier at han ikke fikk med seg den fysiske konfrontasjonen, og at han heller ikke har en god forklaring på hvorfor han ikke fikk det med seg.

– Etterpå, ute på fortauet, har Maria og jeg en samtale med Sumaya og hennes venninne. Der beklager jeg at jeg ikke reagerte før andre gangen det ble sagt.

– Vi har også hatt kontakt på melding i dagene etterpå der jeg fikk sagt hvor lei meg jeg er for dette, avslutter Devold storyene med.

La ut offentlig beklagelse

Atle Antonsen delte selv en offentlig beklagelse på sin egen Facebook tirsdag kveld.

ANMELDT: Atle Antonsen er anmeldt for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Der starter han med å skrive «unnskyld».

«Natt til 23. oktober i år var jeg på bar i Oslo med gode venner. Det som skulle bli en hyggelig kveld med øl og prat, endte i katastrofe. Det kan jeg takke én person for: meg selv. »

Han sier at den som ble utsatt for det han beskriver som «katastrofen», er Sumaya Jirde Ali.

Les hele beklagelsen til Antonsen her.