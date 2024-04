Vant «Paradise Hotel» etter intens finale: – Jeg er rørt over meg selv

Etter tre sesonger med nye «Paradise» på Viaplay, som fikk en noe lunken mottakelse av seerne, gjorde det klassiske «Paradise Hotel» et etterlengtet comeback på TV-skjermene nå i vinter.

Gjennom ti uker har årets deltakere bydd på drama, intriger, kjærlighet og spill – i kjent «Paradise Hotel»-stil.

Onsdag var det endelig klart for årets finale, der parene Mario Riera (25) og Lotte Reinholdtsen (21) møtte Johannes Magnussen (28) og Helin Moe (22) til den klassiske sanke flest jurypoeng-duellen.

SPILTE SPILLET: Det var ikke mangel på kontroversielle valg under årets sesong. Foto: Roy Darvik

Ville stå med alliansen

Veien til finalebillett innebar både lyving og ofring.

For Lotte Reinholdtsens del handlet det i starten om å kose seg mer enn å spille – men så skrudde også hun opp konkurransegiret noen hakk.

Hun skjønner fortsatt ikke hvordan hun klarte å sikre seg finaleplass.

FINALISTER: Mario Riera (25) og Lotte Reinholdsten (21) sikret seg plass i finalen etter å ha stått sammen under så godt som hele oppholdet. Foto: Roy Darvik

– Vet du hva, jeg aner ikke. I starten gjorde jeg jo ikke en dritt, jeg ble bare med på det som skjedde, sier Reinholdtsen til God kveld Norge, og fortsetter:

– Men så begynte jeg egentlig å spille ganske hardt. Jeg sendte jo hjem i alle fall fire stykker. Jeg måtte kjempe til siste slutt, og da gikk det også veien, sier hun fornøyd.

For Reinholdtsen var det en seier i seg selv å stå sammen med Riera mot nettopp Magnussen og Moe.

– Jeg tenkte at jeg helst ville stå i finalen med noen fra min allianse som jeg har spilt med hele veien, sier hun.

Alliansen med særlig Mario Riera var tydelig fra allerede første dag.

Etter innspilling ble paret også kjærester – noe de bekreftet til pressen i fjor sommer, om enn under en aldri så liten dekkhistorie for hvordan de møttes.

– Jeg har vunnet fuckings Paradise!

Da avstemningen fra juryen, som altså er de utstemte deltakerne, skulle settes i gang, ble det raskt tydelig at Reinholdtsens og Rieras taktikk inne på hotellet ville påvirke juryens valg.

Johannes Magnussen og Helin Moe, som i kanskje større grad hadde interne utfordringer når det gjaldt å stole på hverandre, klarte til slutt å sanke fem av sju mulige jurystemmer.

Med det var seieren et faktum.

– Jeg har vunnet fuckings Paradise! Det er helt sykt, sa en fattet Moe etter seieren.



Magnussen valgte en noe annen måte å ordlegge seg på:

– Jeg kjenner at jeg er litt rørt over meg selv, for de greiene jeg har gjort her siden dag én, det er stort, sa Magnussen, til latter fra de andre.

Deretter bryter han ut i et lite seiersbrøl.

VINNERE: Johannes Magnussen og Helin Moe stakk av med seieren i «Paradise Hotel.» Foto: RoyDarvik

Men gleden over å faktisk bli kåret til vinnere av «Paradise Hotel», kommer med en kraftig bismak.

Isfront innad

Til God kveld Norge forteller Helin Moe at Johannes Magnussen var «den siste hun ønsket å dele finaleplassen med».

Det var tross alt Magnussen som sendte Moe ut allerede første uke, slik at han selv kunne vinne 50.000 kroner.

Tilfeldighetene ville ha det til at da Moe kom inn på hotellet igjen, så var det til slutt Magnussen hun skulle ende opp i finalen med.

– Jeg hadde jo ikke lyst til å stå med han i det hele tatt! Jeg hadde ikke noe tillit til Johannes, og hadde heller ikke lyst til å gi ham det, sier Moe.

Det var også derfor vinnerøyeblikket på skjermen ble alt annet enn ellevill jubel:

– Vi står der, vi vinner, men vi klarer ikke å bli kjempeglade fordi vi vet at vi skal inn i denne troskapstesten.



– Ingen snille øyne

Og det er med god grunn de gruer seg til den.

450.000 kroner står på spill. Om én av deltakerne velger å kaste kula før alle pengene er lagt i potten, stikker deltakeren av med summen som er i potten når kula slippes.

THRILLER: Det dirret av spenning da Helin og Johannes skulle teste troskapen. Foto: Skjermdump/Viaplay

Slipper ingen av deltakerne kula, deles summen på to.

– Når vi står der så ser jeg Johannes inn i øynene, og da skjønner jeg at han kommer til å slippe den. Så jeg tenker at jeg må få gjort det før han gjør det, sier Moe, og fortsetter:

– Jeg ser at øynene til Johannes endrer seg. Det er ikke snille øyne hos han når det er snakk om flere hundre tusen kroner.



Så smeller kulene i bakken. På likt. Det ligger 200.000 kroner i potten. Det er rene VAR-øyeblikket når produksjonen må spille av reprisen for å kunne slå fast hvem som var kjappest.

– Hun er hovedsponsoren min

– Når jeg da bestemmer meg for at jeg skal slippe kula, så gjør jeg meg klar, pusser litt på den, blåser, speiler meg litt. Jeg tar et dypt åndedrag, livredd for at ikke kula vil knuses, forklarer Moe.

Magnussen på sin side legger merke til at Moe nøler.

– Vi er på 200.000 kroner i potten, og så ser jeg at Helin tar et åndedrag og løfter opp kula. I det sekundet ser jeg på Helin og «pælmer» kula mi rett ned i bakken, sier Magnussen til God kveld Norge.

Med det har 28-åringen fra Melbu sikret seg totalt 250.000 kroner gjennom sesongen.

– Helin er jo hovedsponsoren min i år, så det er bare å si takk, sier Magnussen.

VINNERE: «Paradise Hotel»-programledere Andreas Haukland (30) og Triana Iglesias (42) sammen med vinnerne Helin Moe og Johannes Magnussen. Foto: RoyDarvik

Klarna og middag

Også Moen tok kontroversielle valg på hotellet som innebar ofring mot 50.000 kroner. Hun reiser dermed ikke helt tomhendt hjem.

Planen for hva hun skal bruke pengene på, er klar:

– Jeg har opparbeidet meg en god del gjeld på Klarna, så jeg skal få nedbetalt det først. Så får vi se hva jeg har igjen etter det, forteller hun lattermildt.



Magnussen erkjenner på sin side at han føler at han skylder Moe noe etter både ofringen i første uke, og kule-knusingen i siste.

Han sitter tross alt med 250.000 ekstra på konto.

– Skal jeg bruke litt penger på en bedre middag med Helin, kanskje?