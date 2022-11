Vant «Norges tøffeste»: – Så ut som en krigsfange

– Endelig er nyheten ute! Det er deilig å kunne si det, sier Sondre Lernes (29) til God kveld Norge.

Søndag vant han fjerde sesong av det populære NRK-programmet «Norges tøffeste», i en knallhard finale med Eline de Leeuw (26).

– Kroppen var ganske dårlig etter finalen. Jeg gikk ned åtte kilo i løpet av oppholdet, så jeg så jo ut som en krigsfange da jeg kom ut. Jeg hadde blemmer på henda, negler på tærne hadde falt av, jeg hadde blemmer og sår på ryggen.. Jeg så herjet ut, ja, forteller Lernes.

SEIER: Sondre poserer sammen med programleder Jørgine Massa Vasstrand. Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

Ikke nok mat

Selv om vi ser på TV at deltagerne får ganske mye mat, var det ikke nok til å spise seg mett i følge trønderen.

– Det var mange munner å mette, så man fikk aldri spise seg ordentlig mett. Så man gikk med en liten sultfølelse hele tiden. Det var mye pasta og ris, og aldri kjøtt og ordentlige proteiner. Det var egentlig bare vomfyll, så kiloene raste av.

– Det var så vidt jeg ville ha servert noe av det til hunden min, sier Lernes og ler.

Han legger til at han visste hva han gikk til, men at det var annerledes enn hva vi fikk se på TV.

ANDREPLASS: Eline de Leeuw tok andreplassen. Foto: Erlend Lånke Solbu/NRK

Slo «greske guder»

Lernes sin idrett er topptur, og han sier selv at han aldri har satt sine bein på et treninsgssenter.

– Skal ikke si at jeg tok en Isak. Men at det kan komme noen fra arbeiderklassen og imponere er jo steike godt. Spesielt når man ser i første episode at både Joachim og Brage jobber med trening og ser ut som greske guder, så er det ekstra godt å dra i land seieren, smiler Lernes, som nå har blitt en lokal helt på hjemstedet Kyrksæterøra.

– Det kommer jo noen gamle damer og gir varme ord på butikken. Det er mange barn som roper etter meg også, så det er trivelig det, forklarer 29-åringen og legger til at han også må tåle kritikk.

– Det kom en eldre mann etter at jeg hadde tapt noen lagkonkurransen og forklarte at jeg hadde skuffet både han og kona, ler han.

Avslører sivilstatus

I innboksen har det også kommet flere firerbrev fra yngre damer.

– Ja, og det er ikke alle som er like romantiske. Noen flirer man av og noen må man bare gi en tommel opp. Jeg får bare la de gå videre.

Frierne må dessverre stå skuffet igjen, for Norges tøffeste er i et forhold.

– Med en veldig fin dame, så jeg trives med det. Jeg trodde ikke jeg skulle havne der, men det ble annereldes enn hva jeg så for meg. Så jeg er glad jeg tok den avgjørelsen, sier Lernes.

Som vinner stikker han av med 50.000 kroner, men hva han skal bruke det på vet han ikke.

– Vi får se hva Oslo har å by på. Det er lett å tenke at det er penger man egentlig ikke skulle hatt, så om de blir brukt så fornuftig vet jeg ikke. Man får se om det er noe igjen når man skal fly nordover igjen på mandag, smiler Lernes.