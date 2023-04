Henrik Elvejord Borg (28) og Ola-Conny Wallgren (59) er begge aktuelle som deltakere i årets sesong av «Camp Kulinaris».

Under oppholdet utviklet de to et godt vennskap.

– Det er sjeldent i livet jeg har kjent så sterk connection til noen. Man vil liksom ha han der i livet hele tiden og det har jeg jo planer om å ha også, sier Borg om kompisen.



– Litt gale begge to



Wallgren forteller til God kveld Norge at han var skeptisk til å bo med så mange fremmede personer under innspillingen.

Det skal likevel ha gått over alle forventninger og svensken forteller at han har fått gode venner under oppholdet, spesielt Borg.

– Det har vært helt fantastisk og gruppen har vært et godt team. Den jeg kom aller nærmest var Henrik. Vi kom veldig godt overens og tenker på veldig lik måte. I tillegg til det så lagde vi mye mat sammen og hadde det veldig gøy. Vi er vel litt gale begge to, ler han.

Borg er enig med Wallgren om at de to har det gøy sammen.

– Vi har hatt det utrolig gøy sammen. Hvilken vandrende karakter han er og så utrolig herlig. Uansett hva han sier når han åpner munnen, klarer jeg nesten ikke holde maska. Det har vært som å leve i et stand up-show, sier den tidligere «Ex on the beach»-deltakeren.

TÅREVÅTT: Det ble tårevått da Ola-Conny måtte forlate Camp Kulinaris. Foto: Viaplay / Camp Kulinaris

Vil utvikle vennskapet videre

Borg og Wallgren er enige om at de ønsker å utvikle vennskapet videre etter konkurransen.

– Jeg skal ned til Ullared, og så satser vi på å få han på TikTok snart. Han er jo en utømmelig kilde for kontent. Det skal bli herlig å utvikle vårt vennskap utenfor Camp Kulinaris.

Til God kveld Norge forteller Borg at han er takknemlig over å ha møtt Wallgren.

– Ola-conny og meg kommer man definitivt til å se sammen igjen. Jeg har fått en ordentlig venn, helt enkelt. Vi klaffer så bra og det er jeg så takknemlig for.

Wallgren hinter til om at duoen kanskje skal jobbe sammen i fremtiden.

– Vi kommer til å møtes en del etter konkurransen, det har vi allerede avtalt. Han er en smart og dyktig fyr. Kanskje vi skal gjøre noe jobb sammen, vi har jo mange av de samme tankene og ideer, sier «Ullared»-profilen.