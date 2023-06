Uttaler seg om skandale-bildet for første gang

ÅPNER OPP: Sophie Elise åpner opp om mediestormen for første gang. Foto: Terje Pedersen

Tidligere i år postet Sophie Elise Isachsen et bilde på Instagram der hun poserte sammen med en annen influenser. På bildet holder den andre influenseren en liten pose med det som ser ut som et hvitt pulver.

«Livet blir cirka en milliard ganger morsommere når man bare gir faen», skrev Isachsen under bildekarusellen.

Nå snakker hun for første gang om det mye omdiskuterte bildet, og mediestormen som fulgte, i podkasten «Sommeren i P2».

Isachsen tydeliggjør at det er første gang hun kommenterer den hvite posen som var avbildet:

– Dette har jeg aldri snakket om offentlig før, og fordi det ikke handler om bare meg velger jeg mine ord med omhu. Selfien ble postet ved en feiltagelse. Bildet kunne indikere at det var rus involvert, sier hun.

Det hører med til saken at Isachsen i 2022 gikk ut med at hun hadde vært på rehabilitering for pillemisbruk.

Mistet jobb

I podkasten beskriver hun en situasjon der hun trodde at hun var forberedt på å håndtere slike situasjoner, særlig etter nettopp å ha vært gjennom rehabilitering.

Hun beskriver at hun oppfattet seg selv som frisk, men situasjon ble likevel krevende:

– Jeg gikk jo ikke på piller lenger. Men jeg hadde ingen verktøy på hvordan jeg kunne håndtere en eventuell krise igjen uten piller, sier hun.

Isachsen poengterer at bildet, som raskt ble slettet, like raskt ble en svært omdiskutert sak. Dette fikk store konsekvenser for influenseren både økonomisk, sosialt og i jobbsammenheng.

I første omgang ble samarbeidet med NRK, gjennom podkasten «Sophie og Fetisha», avsluttet.

Dagligvarekjeden Rema 1000 skrinla samarbeidet med Sophie Elise, «Candy Girl».

Hun fikk også over 4600 klager sendt inn til Kringkastingsrådet.

Mengden konsekvenser gikk sterkt innpå Sophie Elise, forteller hun i podkastepisoden:

– Jeg fikk følelsen av at nå kan alt forsvinne. Det var oppvekkeren jeg trengte.

Skamfølelse etter utroskap

Hun forteller at i den første tiden etter publiseringen av skandalebildet, tok hun avstand fra mange: selv det å se på TV fremkalte kvalme hos henne.

– Uansett hvem det var på skjermen, så var jeg sikker på at de hadde snakket om meg den siste uken. Og ikke på den måten man drømmer om.

Videre forklarer hun at hun kjente på en stor skam. Mye av skammen dreide seg om følelsene hun hadde da det ble offentlig kjent at hun var utro mot ekskjæresten Kasper Kristoffersen, i forbindelse med innspillingen av Farmen kjendis.

– Tankene som dukket opp da jeg først ble innlagt på rehabilitering, etter utroskapet. meldte seg igjen. Tanker som at «Det er ikke meg, jeg er ikke sånn», sier hun.

Så måtte Isachsen fortelle seg selv at dette faktisk var henne, og at hun måtte bestemme seg for hvordan livet sitt skulle bli.

– Jeg er her faktisk, uten noen piller som fjerner meg.

Avslutningsvis forteller hun at hun er klar for å vise det norske folket at hun har blitt sterkere eller vært på et bedre sted enn aldri før.

Mandag morgen meldes det for øvrig at hun skal være med i en TV-satsing med influensere Anniken Jørgensen, Nora Haukland og Isabel Raad.