– Utrolig kjipt at ansiktet mitt brukes sånn

Stadig flere offentlige personer blir utsatt for falske annonser og reklamer på nett.



Svindelforsøkene kan fremstå som ekte nyhetsartikler, eller se ut til å fremme produkter.

«Spillet»-aktuelle Martine Lunde (28) er en av flere kjendiser som den siste tiden har blitt utsatt for nettopp dette.

Nå advarer hun følgerne sine i egne sosiale kanaler.

Problem

– Innboksen min er full av dette her. Får dere opp disse artiklene, må dere ikke trykke, for dette er virus. Jeg er ikke politi og ikke fra Tromsø, Kristiansand eller Fredrikstad.

Artikkelen som spres på en av Metas plattformer, Facebook, hevder at en kvinnelig politibetjent har avslørt hvordan hun tjener 300.000 kroner i måneden.

God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Meta, foreløpig uten hell.

Overfor God kveld Norge forteller Lunde at hun aldri har opplevd å bli brukt i slike artikler tidligere.

– Jeg synes det er utrolig kjipt at ansiktet mitt brukes slik. Spesielt når det er virus, og det kanskje er hackere som tar over Facebook-profilene til uskyldige mennesker.

Lunde vet imidlertid ikke om det bare er et virus.

For dersom man trykker på linken, hevder hun at artikkelen da blir delt videre fra de som trykker på den.

29-åringen synes dette er kjipt, men presiserer at hun har erfart at lignende ting har skjedd med flere.

– Jeg tror dessverre dette kommer til å bli et stort problem i fremtiden, sier hun.

Om Lunde kommer til å anmelde svindelforsøket er hun imidlertid usikker på.

– Mye verre ting enn dette blir henlagt, så jeg vet ikke om jeg kommer til å bruke tid på en anmeldelse av dette.

Utnyttelse

Nå som kunstig intelligens har blitt populært, tror Lunde det er lett å manipulere bilder som folk vil trykke inn på.



– I mitt tilfelle er dette bildet tatt i forbindelse med en TV-serie, men jeg vet at andre opplever at bildene er manipulert, fortsetter hun.

Bildet som misbrukes er fra TV 2-serien «Martine vil bli politi», som for øvrig ble laget av God kveld Norge-redaksjonen.

Teknologiekspert Hans-Petter Nygård-Hansen forteller at svindlere ofte trekker veksler på kjente profiler i sine internettbaserte svindelforsøk.

– Det fordi det umiddelbart bygger opp under tillit og gjenkjennelse, skriver han i en epost.

Nygård-Hansen presiserer at kjendiser bærer på en innebygget autoritet og troverdighet blant folk flest, hvilket gjør det lettere for svindlere å manipulere målgruppen.

– Ved å utnytte bilder av kjente personer, øker svindlerne sjansene for at folk engasjerer seg med svindelforsøkene, enten det innebærer å klikke på en link, dele personlig informasjon, eller utføre et kjøp.

Når svindlere retter seg mot kjente profiler som Lunde, utnytter de ikke bare den generelle tilliten og autoriteten disse profilene har, ifølge teknologieksperten.



Men også den særlige sårbarheten som finnes blant en yngre målgruppe.

– En stor del av Martines følgere er unge mennesker som fortsatt er i en viktig fase av sin kognitive utvikling, spesielt med tanke på evnen til risikovurdering og impulskontroll.



– Denne utviklingsfasen gjør dem spesielt mottakelige for impulsive handlinger, noe som svindlere utnytter med overlegg, fortsetter han.

Likevel er det flere ting Nygård-Hansen peker på som kan stoppe spredningen av svindel.

Dette kan stoppe svindel

Han mener det er nødvendig med en flerdimensjonal tilnærming, som tar sikte på å styrke både forebyggende tiltak og rettsforfølgelse av cyberkriminalitet.

Et av de viktigste stegene, mener Nygård-Hansen, er å øke bevisstheten blant internett-brukere om alle risikoene, og hvordan man kan beskytte seg mot cyberkriminelle.

– Utdanning og informasjonskampanjer bør fokusere på å utvikle og styrke kritisk tenkning og digital kunnskap, slik at brukere blir bedre rustet til å identifisere og unngå svindel.



Videre opplyser han at plattformgigantene, som Meta, Snapchat, Google og TikTok, også spiller en kritisk rolle i dette landskapet.

– De må fortsette å forbedre og innovere sine algoritmer for å oppdage, flagge, og fjerne svindelinnhold, sier han.



Styrking av rettsforfølgelsen av cyberkriminalitet er imidlertid også avgjørende.



– I dag er sannsynligheten for å bli tatt for cyberkriminalitet og internett-svindel svært liten, spesielt når det utføres fra land utenfor Norge.

– Svineriet

Et av de mest søkte spørsmålene på Google i 2023 var «Hvordan bli rik på et år».

Det mener Nygård-Hansen fungerer nærmest som en åpen invitasjon til å bli svindlet.

– Derfor er en viktig del av løsningen å øke bevisstheten og utdannelsen rundt økonomisk fornuft og digital sikkerhet.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, opplyser at TV 2 opplever med ujevne mellomrom at profiler som har, eller har hatt en forbindelse med kanalen, misbrukes på denne måten.

– Dette er selvsagt noe vi misliker sterkt og som vi jevnlig rapporterer inn – blant annet til Meta. Vi håper at alle som får dette i «feeden» sin rapporterer det, slik at vi får begrenset dette svineriet i størst mulig grad, skriver Dahl i en epost.