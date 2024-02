Utelukker ikke «Hver gang vi møtes»-deltakelse

Årets sesong av «Hver gang vi møtes» er godt i gang, og kun Emelie Hollow (26) og Ingrid Helene Håvik (36) er artistene som enda ikke er blitt hyllet og tolket.

Selv om hun ikke er blant de sju artistene rundt middagsbordet på Kjerringøy, har Gabrielle Leithaug (39) gjort stor suksess med tolkningen av Ramón-låten «Barn som deg».



I skrivende stund ligger Matoma-samarbeidet på sjuende plass blant de 50 mest spiltene låtene daglig i Norge, på strømmetjenesten Spotify.

Hør tolkningen i videoen under

Leithaug har gjennom karrieren vært veldig privat, og delt lite om privatlivet. Kjærligheten har hun vært ordknapp om annet enn i sårbare låttekster.



Derfor er det kanskje ikke rart at Gabrielle-fansen ønsker en «Hver gang vi møtes»-deltakelse.

– Det blir nok Gabby der oppe

Når God kveld Norge møter Leithaug på førpremieren til filmen «Håndtering av udøde» forteller hun om den enorme responsen på «Barn som deg».

– Det har vært kjempegøy, og over all forventning egentlig. Så jeg er veldig glad for at jeg sa ja til å bli med opp til Kjerringøy sammen med Tom, han er jo så skjønn. Så det var hyggelig med en snarvisitt.

– Ga det mersmak?

– Jeg tror nok at det der er noe som er veldig gøy å være med på, på sikt.

Videre forteller hun at hun elsker TV 2-programmet, og at en deltakelse «helt sikkert kommer til å skje».

– Vi får bare finne riktig tidspunkt å gjøre det på. Det må times, ikke sant? Man skal jo være der oppe i noen uker, men det blir nok Gabby der oppe altså, forteller Leithaug til God kveld Norge.

Gjør comeback

I januar kunne Leithaug dele at hun nå returnerer til scenen, og det med et nytt album i ryggsekken.

Det er derimot ikke mye Leithaug vil røpe om hennes femte album.

– Det er nærme rundt sving og jeg har jobbet med albumet gjennom hele 2023. Så 2024 blir et år med masse nytt.

– Jeg syns «KLIPP MEG I TI OG LIM MEG SAMMEN» var hakket mer pop enn «Snart, Gabby». Så kan det hende at jeg har tatt et steg høyre eller venstre fra «Klipp meg».